الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سيلينا جوميز: مستعدة لاستئجار أرحام أو تبني أطفال

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

كشفت النجمة سيلينا جوميز، عن أنها لا تزال متفائلة بأن تصبح أمًا يومًا ما، رغم أنها اعلنت سابقًا أنها لا تستطيع إنجاب أطفال، بسبب مرض الذائبة الذي تعاني منه.

وقالت سيلينا جوميز لمجلة هاربر بازار: "أجدها نعمة أن هناك أشخاصًا رائعين مستعدين لاستئجار أرحام أو تبني أطفال، وكلاهما فرص هائلة بالنسبة لي.. لقد جعلني هذا ممتنة جدًا للمنافذ الأخرى المتاحة لمن يتوقون لأن يصبحوا أمهات، أنا واحدة من هؤلاء.. أنا متحمسة لما ستؤول إليه هذه الرحلة، لكنها ستبدو مختلفة بعض الشيء.. في النهاية، لا يهمني.. سيكون طفلي".

سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن القصر الجديد يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

Image

خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

 

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو أنه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى خطيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بالتعليق: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

سيلينا جوميز اغنية سيلينا جوميز الامومه سيلينا جوميز سيلينا جوميز والانجاب

