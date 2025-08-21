جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والأنشطة الاستيطانية بالضفة الغربية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد إعلان إسرائيل بدء خطوات عملية للسيطرة على مدينة غزة.

وقال جوتيريش، في كلمة ألقاها باليابان خلال مؤتمر حول التنمية الإفريقية: "من الضروري التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في غزة لتجنب الموت والدمار الناتجين عن أي عملية عسكرية تستهدف المدينة".

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بالتراجع عن قرارها توسيع بناء مستوطنة وصفها بأنها "غير قانونية" في الضفة الغربية.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن موقف المنظمة الدولية من الاستيطان الإسرائيلي "ثابت وواضح".



وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي الأربعاء إن الأمين العام "يدين قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات، والذي سيوجه ضربة قاسية لحل الدولتين".

وأضاف أن الأمين العام يدعو تل أبيب إلى "وقف جميع أنشطة الاستيطان والالتزام الكامل بالقانون الدولي".



وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، وافقت السلطات الإسرائيلية، على خطة البناء "إي 1" في مستوطنة معاليه أدوميم، لفصل الضفة الغربية.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، بشكل نهائي، على مخطط "إي 1" الاستيطاني الذي يضم بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من مدينة القدس.



وأكدت الصحيفة أنه تمت الموافقة الإسرائيلية على إقامة مستوطنة جديدة في مستوطنة "عسائيل" قرب جبل الخليل، وتشمل بناء 342 وحدة سكنية إلى جانب مبان عامة وبنى تحتية.



من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المستوطنة ستعزل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة، وتقوض إمكانية حل الدولتين.



والأسبوع الماضي، أعلن الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لقيام دولة فلسطينية.



وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عامًا من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكدا أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".



وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".



يشار إلى أن الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية ترى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين، من خلال تمزيق أوصال الأراضي الفلسطينية.



وتشير التقارير إلى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين، وتم تدمير مزارع ومنازل، وقطع المياه والكهرباء عن التجمعات السكنية الفلسطينية.



ووفق منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، بينها "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش" إضافة إلى تقارير الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من اعتداءات المستوطنين تمر من دون محاسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.