اليوم، آخر موعد للانضمام إلى رابطة محرري الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين، فيتو
أعلنت نقابة الصحفيين، أن اليوم الخميس، آخر موعد للانضمام  لعضوية "رابطة محرري الشؤون الخارجية"، وذلك وفق شروط العضوية:

 

رابطة محرري الشؤون الخارجية 

وقررت النقابة الصحفيين، من فتح باب الانضمام للشعبة، اعتبارًا من يوم السبت 9 أغسطس حتى الخميس 21 أغسطس 2025م، وستحدد النقابة موعدًا لإجراء انتخابات الشُّعبة مع شرط إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصصه في هذا الملف وأرشيف حديث.


وتقدم الطلبات لإدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة.
        

