اعتماد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بمحافظة الإسكندرية

أكدت الدكتورة شيماء صبري مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية صحة الإسكندرية، أنه تمت الموافقة على اعتماد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بالمحافظة لتكون بنظام الخمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات.

وأضافت، أنه سيتم بدء التنفيذ من بداية العام الدراسي القادم، علمًا بأنه سيتم استكمال الدراسة بالفرقتين الرابعة والخامسة تحت إشراف المعهد الفني الصحي، وذلك بعد تشكيل لجنة مشتركة من مديرية الشئون الصحية والمعهد الفنى الصحي والإدارة العامة لشئون المعاهد الصحية الفنية لمعاينة المدارس المقترحة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة من حيث المساحة المكانية والتجهيزات.

وأوضح، أن هذا ياتى تحت رعاية الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،و في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على تطوير التعليم الفني الصحي والارتقاء بمستوى إعداد الكوادر التمريضية،وبناءً على موافقة الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، وتحت إشراف الدكتورة مي العسال مدير عام الإدارة العامة لشؤون المعاهد الفنية الصحية.

وتشمل المدارس المعتمدة مدرسة التمريض بمستشفى أبو قير العام ومدرسة التمريض بمستشفى الجمهورية ومدرسة التمريض بمستشفى دار إسماعيل ومدرسة التمريض بمستشفى رأس التين ومدرسة التمريض بمستشفى برج العرب ومدرسة التمريض بوحدة صحة الناصرية بالعامرية ومدرسة برج العرب بنين بالوحدة الصحية بالحي الثاني.

وأشارت إلى أن ذلك بواقع ٦ مدارس للبنات ومدرسة واحدة للبنين، بما يضمن تخريج أجيال جديدة من التمريض المؤهل أكاديميًا وعمليًا، وبما يتماشى مع متطلبات المنظومة الصحية وتوجهات الدولة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

