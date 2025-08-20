شريف خير الله: لم أستمع للتحذيرات والراية السوداء وربنا نجاني من الغرق (فيديو)

كشف الفنان شريف خير الله، تفاصيل نجاته من الغرق أثناء قضاء إجازته الصيفية على أحد شواطئ الساحل الشمالي، قائلا: "في الساحل الشمالي دائما فرق الإنقاذ ترفع الراية السوداء، ولكني لم أستمع لهذه التحذيرات ونزلت البحر للسباحة ففوجئت بموجة عالية سحبتني من غير ما آخد بالي".



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد 2": " فوجئت بأحد الأشخاص لا أعرفه يمسكني من يدي وشدني للشاطئ، وكانت هذه أول مرة أتعرض لهذا الموقف وربنا ستر ونجاني".



وأضاف: "قعدت أكثر من 45 دقيقة وأنا أشعر بإغماء خفيف بعد خروجي من البحر، وانصح الناس، بتوخي الحذر".



قلة فرص العمل في مجال الفن

يذكر أن الفنان شريف خير الله أكد في تصريح خاص لـ"فيتو" أن قلة فرص العمل في مجال الفن سببه نظام “الشليلة” مشيرا إلى أن هناك استغناء عن كل الفنانين الذي كانوا متواجدين على الساحة منذ 10 سنوات ماضية.

وأشار “خيرالله” إلى أن التطور في الفن مطلوب مؤكدا أنه جيله كان يتواصل كثيرا مع الأجيال الأصغر منه، متابعا: "لكن دلوقتي عايزين يدفنوننا ويخلصوا مننا وفيه شللية وعدم تواصل مع الأجيال التي كانت متواجدة في التسعينات والألفينات، من قبل شركات الإنتاج والمخرجين مع أن الواحد بيبقي فرحان بالأعمال الجيدة التي يقدمونها، ومنها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل ولاد الشمس ولام شمسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.