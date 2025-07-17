شريف خير الله لـ"فيتو": أتمنى التعاون مع مخرج كبير مثل علي الطيب.. تعرضت لصعوبات بعد تقديمي لفيلم عصر القوة.. ولا يوجد في أي مهنة “نمبر وان”

تصدر الفنان شريف خير الله مؤخرا مؤشرات البحث بعد شكوته من قلة العمل بالساحة الفنية بالوقت الحالي، مشيرا إلى أن قلة الفرص بسبب ظاهرة “الشللية التي أدت إلى الاستغناء عن فنانين كانوا متواجدين علي الساحة منذ 10 سنوات”.

في هذا السياق حاورت “فيتو” الفنان شريف خير الله بعد شكوته من قلة فرص العمل وعن أزمته الأخيرة ورأيه بالساحة الفنية في الوقت الحالي وإلى نص الحوار.

في البداية.. ما أصعب موقف تعرضت له قبل الشهرة وبعدها؟

قبل الشهرة تعرضت إلى صعوبات لكن بعد تقديمي لفيلم عصر القوة، ثم فيلم سوق النساء ترشحت مع شريهان لفيلم آخر بعنوان “جبر الخواطر” وكان من إخراج عاطف الطيب وبعدما جمعتنا جلسات عمل تفاجأت بأني لن أشارك فيه هذا الموقف أحزنني كثيرا لأني لا أعلم السبب حتي اليوم. كنت أتمنى أن أتعاون مع مخرج كبير مثل علي الطيب. بعدها ترشحت لفيلم نزوة الذي قدمه أحمد زكي ولكن تقرر معي نفس الموقف ولم يحالفني الحظ بالعمل فيه، خاصة أنني كنت أتمنى أن أعمل مع مخرجين كبار مثل علي الطيب وعلي بدرخان.

تعرضت لحادث في وقت سابق واضطررت إلى بيع كل ما تمتلكه للإنفاق على العلاج.. من في الوسط الفني ساندك ومن خذلك؟

أنا أحمد الله أني خرجت من الحادث سليم. تفاجأت بالخذلان وعدم المساندة. “مفيش حد بيقف جنب حد. ربنا بس اللي كان واقف جنبي”.

مع من تتواصل من الوسط الفني ومن أصدقائك المقربين؟

للأسف لا يوجد تواصل بيني وبين الوسط الفني. لكن الدكتور أشرف زكي يحرص دائما على الاطمئنان علي. هو رجل بقدر المسئولية ولديه القدرة على تجاوز جميع مشاكلنا في النقابة بقدر المتاح له.

ما رأيك فيما يقدمه محمد رمضان من فن؟

محمد رمضان إنسان شاطر وذكي يعلم ما يفعله ولديه خطة ملتزم بها وناجح. أعماله جيدة. لكن في نفس الوقت لا يوجد في أي مهنة “نمبر وان”.

ما رأيك بالساحة الفنية في الوقت الحالي؟

صراحة كان هناك عدد كبير من الأعمال الدرامية المتميزة، وأنا تابعت معظمها ومن أبرزهم ولاد الشمس ولام شمسية وقهوة المحطة ونص الشعب اسمه محمد.

هل تميل لأدوار الشر أكثر من أي دور آخر؟

الدراما قائمة على صراع الخير والشر والحمدالله نجحت في الأدوار الشريرة التي قدمتها بالإضافة إلى أني قدمت أيضا شخصية الرجل الطيب أبن البلد والجدع ولكن ستظل الدراما موجود فيها صراع الخير والشر.

ماذا عن ذكرياتك مع مسلسل الاختيار، خاصة أنك شاركت في الجزء الثالث وصرحت بأن هذا العمل زلزلت مشاعرك؟

عملت في هذا المسلسل بكل مشاعري. ظهرت بشخصية عطا رجل صاحب بزار ولكن توقف عمله بسبب توقف السياحة بسبب الفوضى الذي ملئت الشوارع خلال الأحداث وأنا كنت حاسس هذا العمل بشكل كبير لأني عيشت الموقف بالواقع وشهدت فوضى بالشوارع وكنت سعيد بالغاية وقتها بسبب ردود الأفعال خاصة أن الجمهور قال: “شريف خير الله ظهر بشخصية رجل مصري أصيل موجود وسطنا”.

هل هناك بالفعل خلاف بينك وبين أحمد السقا كما أشيع مؤخرا؟

لا أبدا، تجمعني بـ أحمد السقا علاقة صداقة قوية ولا يوجد بيننا أي خلافات حيث إنه عشرة عمر كبيرة.

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