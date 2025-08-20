الأربعاء 20 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

إيمان العاصي تواصل تحضيرات مسلسلها الجديد "قسمة العدل"

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

تواصل الفنانة إيمان العاصي تحضيرات مسلسلها الجديد قسمة العدل، من إخراج أحمد خالد والمقرر عرضه ضمن مسلسلات Off Season. 

 

المسلسل يضم عددا كبيرا من النجوم إلى جانب إيمان العاصي، في مقدمتهم رشدي الشامي – محمد جمعة – دنيا ماهر – عابد عناني – خالد أنور – إيناس كامل، وخالد كمال.


تلعب ايمان العاصي خلال مسلسل “قسمة العدل” شخصية سيدة تعيش حياة بسيطة مع زوجها، ولكنها تتمرد على هذا الوضع وتطلب الطلاق كي تصبح سيدة أعمال، ويشارك في العمل كل من رشدي الشامي وعابد عناني، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد.

من جانبها قالت الفنانة إيمان العاصي إنها تعيش حالة من السعادة الكبيرة خلال تلك الفترة بعد نجاح أولى بطولاتها الدرامية “ برغم القانون”، والذي عرض على عدد من القنوات الفضائية خلال الأيام الماضية.

وأضافت إيمان في تصريح خاص لفيتو: “النجاح جعلها تكون أكثر تركيزًا في اختياراتها الفنية، فأصبحت تنتقى بعناية الأدوار التي تعرض عليها، حتى تحافظ على النجاح الذي حققته، ودائما تتطلع إلى تحقيق خطوات ناجحة بشكل كبير”.

وتابعت إيمان، أنها تعد الجمهور بتقديم أدوار جيدة وعلى مستوى عال من الدقة خلال الفترة المقبلة، وتتمنى أن تقدم أعمالا سينمائية أيضا خلال العام المقبل.

تفاصيل مسلسل برغم القانون 

 دارت أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.

مسلسل "برغم القانون" شارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

