إيمان العاصي تنتهي من تصوير مسلسل برغم القانون (صور)

انتهت الفنانة إيمان العاصي، من تصوير جميع مشاهد مسلسل برغم القانون والذي يعد أول بطولة مطلقة لها وحقق نجاحا كبيرا.

انتهاء التصوير من مسلسل برغم القانون

وسيطرت حالة من السعادة الكبير في أجواء لوكيشن تصوير مسلسل برغم القانون، بين أبطال العمل وذلك في آخر تصوير مشاهد المسلسل.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.



مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.