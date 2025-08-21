الخميس 21 أغسطس 2025
بعد ظهور النتيجة، كيفية الدخول على موقع تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2025، فيتو
نتيجة تقليل الاغتراب 2025.. ظهرت أمس نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، سواء للتحويل المناظر أو غير المناظر وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

واستقبل مكتب التنسيق طلبات الطلاب الخاصة بتقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14/8/2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 18/8/2025، وذلك على مدار 24 ساعة يوميًا بما فيها العطلات الرسمية.

نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن مكتب التنسيق قام بمراجعة جميع الطلبات المقدمة للتأكد من مطابقتها للقواعد والضوابط المنظمة.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات لتقليل الاغتراب عدة آلاف من الطلاب، وقد تمت الموافقة على تحويل نسبة كبيرة منهم وذلك في ضوء النسبة المقررة  من الطاقة الاستيعابية للطلاب لكل كلية  أو معهد.

كما أسفرت النتائج عن قبول أعداد كبيرة من الطلاب في الكليات والمعاهد التي رغبوا في التحويل إليها سواء تحويل مناظر أو غير مناظر، مما ساعد على تقريب أماكن الدراسة من محل إقامتهم وتخفيف الأعباء المعيشية على أسرهم.

 

طريقة الدخول على موقع تقليل الاغتراب 2025

يمكن للطلاب الدخول على موقع تقليل الاغتراب 2025 عبر tansik من هنـــــــــــــــــــــا.
كما يمكنهم اتباع الخطوات الآتية لمعرفة نتيجة  تحويلات تقليل الاغتراب 

  • يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــا.
  • يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • يختار الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • سيظهر أمام الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.
  • يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية له.

