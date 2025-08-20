الأربعاء 20 أغسطس 2025
خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من موقع tansik

مرحلة تقليل الاغتراب،
مرحلة تقليل الاغتراب، فيتو
أنهى مكتب التنسيق أعمال مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين (الأولى والثانية)، ويبحث عدد من الطلاب عن خطوات الحصول على نتائج مرحلة تقليل الاغتراب من خلال الرابط الرسمي لموقع التنسيق هنا.

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من موقع tansik

هناك عدد من الخطوات يجب على الطالب اتباعها للاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب:

- يدخل الطالب على موقع التنسيق من هنا.
- يختار الطالب تنسيق الثانوية العامة.
- يختار الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025
- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
 - ستظهر أمام الطالب نتيجة تحويله سواء كان تحويل مناظر أو غير مناظر.
- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية الخاصة بها.

استقبل مكتب التنسيق طلبات الطلاب الخاصة بتقليل الاغتراب عبر  الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14 /8 /2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 /8 /2025، وذلك على مدار 24 ساعة يوميًا بما فيها العطلات الرسمية.

وأتيحت هذه المرحلة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، سواء للتحويل بكليات مناظرة أو غير مناظرة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

والتزم المكتب بالنسبة المقررة للتحويل  مع مراعاة الحد الأدنى للقبول في كل كلية أو معهد، وضوابط التوزيع الجغرافي. 

وجرت عملية تسجيل الرغبات في سهولة ويسر، دون تسجيل أعطال تقنية أو شكاوى مؤثرة، مما أتاح لجميع الطلاب إدخال رغباتهم بدقة وشفافية. 

نتائج مرحلة تقليل الاغتراب

وعقب انتهاء فترة تسجيل الرغبات، راجع مكتب التنسيق جميع الطلبات المقدمة للتأكد من مطابقتها للقواعد والضوابط المنظمة.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات لتقليل الاغتراب عدة آلاف من الطلاب، وتمت الموافقة على تحويل نسبة كبيرة منهم وذلك في ضوء النسبة المقررة  من الطاقة الاستيعابية للطلاب لكل كلية  أو معهد.

وأسفرت النتائج عن قبول أعداد كبيرة من الطلاب في الكليات والمعاهد التي رغبوا في التحويل إليها سواء تحويل مناظر أو غير مناظر، مما ساعد على تقريب أماكن الدراسة من محل إقامتهم وتخفيف الأعباء المعيشية على أسرهم.

بالنسبة للطلاب الذين لم تتحقق رغباتهم، فقد تم الإبقاء على ترشيحاتهم السابقة بالكليات والمعاهد التي رشحوا إليها، حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المقررة.

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من موقع التنسيق الإلكتروني، واستخدامها في استكمال إجراءات القيد بالكلية أو المعهد المرشح له.

والكشوف النهائية بأسماء الطلاب الذين تمت الموافقة على تحويلهم سيتم إرسالها إلى الكليات والمعاهد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال إجراءات القيد.
                               

