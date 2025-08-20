المستندات المطلوبة ومواعيد تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي، موعد انطلاق تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات 2025، بحيث يبدأ تسجيل الرغبات على موقع التنسيق اعتبارا من يوم السبت الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

مواعيد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة

جاءت مواعيد الدخول على موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات كالتالي:

يتم فتح باب تسجيل البيانات والتقدم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من يوم السبت 23/8/2025 وحتى انتهاء المرحلة يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025.

ويستطيع الطلاب التسجيل من خلال معامل الحاسب المتوفرة بالجامعات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، أو من خلال الحاسب الشخصي، حيث يظل الموقع متاحًا طوال 24 ساعة يوميًا وحتى نهاية المدة المحددة.

المستندات المطلوبة من طلاب الشهادات المعادلة لتنسيق الجامعات 2025

على الطالب عند تقديمه أوراقه لمكتب التنسيق ان يرفق معه مجموعة من المستندات هي كالتالي:

مستند يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب من البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية وولي أمره وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري لدرجات الطالب، من خلال الآتي:

تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري ومن السفارة المصرية بالدولة المانحة

جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة

شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج بشرط أن يقضي الطالب وولي الأمر فترة 75% من اجمالي المدة الفعلية للدراسة (اعتبارًا من بدأ الدراسة إلى نهايتها).

