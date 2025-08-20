روسيا تستضيف منتدى دولي للصحافة والإعلام بمدينة كالينينجراد

استضافت مدينة كالينينجراد الروسية، مؤخرا، المرحلة الأولى من المنتدى الشبابي الدولي «شُعاع مركز الإعلام»، الذي عُقد في الفترة من 12 إلى 18 أغسطس الجاري.

منتدى شعاع مركز الإعلام في كالينينجراد

وجمع الحدث أكثر من ألف شاب من المتخصصين في مجال الإعلام والصحافة من مختلف أنحاء العالم، وأصبح المنتدى منصة مهمة لتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات المهنية، وتشكيل جيل جديد من الإعلاميين.

وشمل البرنامج التعليمي للمنتدى دورات متخصصة، حيث أُتيح للمشاركين، تعلم إتقان أحدث تقنيات الإعلام وأدوات الاتصال الرقمي، وتطوير مهارات إنتاج المحتوى المتعدد الوسائط بجودة عالية، ودراسة أساليب التحقق من المعلومات والتثبت من صحتها، والتعرف على أفضل الممارسات من خبراء بارزين في المجال، والمشاركة في ورش عمل يقدمها محترفون معترف بهم.

وقد خُصصت مساحة خاصة لتنمية التفكير النقدي والقدرة على التعامل مع المعلومات في عصر التكنولوجيا الرقمية، كما تعلّم المشاركون أدوات حديثة للتحقق من الحقائق، وطرق الحماية من الأخبار المضللة، ومبادئ الصحافة الأخلاقية.

كان الحوار الدولي أحد المحاور الرئيسية للمنتدى، فقد نُظمت مناقشات عديدة حول، معايير الصحافة المعاصرة، وأساليب التحقق من المعلومات في السياق العالمي، والقواعد الأخلاقية في الفضاء الإعلامي، إضافة إلى قضايا التضليل الإعلامي وسبل معالجتها

تطوير الثقافة الإعلامية ومكافحة الأخبار الزائفة

ونقل خبراء روس خبراتهم في تطوير الثقافة الإعلامية ومكافحة الأخبار الزائفة، بينما تبادل المشاركون من مختلف البلدان خبراتهم في مجال التحقق من الحقائق، وناقشوا التحديات الراهنة التي تواجه الصحافة المعاصرة وفرص التعاون الدولي.

أتاح المنتدى للمختصين الشباب فرصًا، منها، إطلاق مشاريع إعلامية خاصة بدعم من خبراء، وبناء علاقات مهنية في الصناعة، والحصول على إرشاد وتوجيه من قِبل مدرّبين ذوي خبرة، والمشاركة في مبادرات دولية، والوصول إلى موارد تعليمية حديثة.

وقد بدأ العديد من المشاركين بالفعل بتنفيذ مشاريعهم الخاصة التي لاقت دعمًا من خبراء المنتدى، مع تركيز خاص على تطوير المراكز الإعلامية الطلابية والمنصات الشبابية للمعلومات.

شكّل منتدى «شُعاع مركز الإعلام» خطوة مهمة نحو تطوير المجتمع المهني الدولي للصحفيين والإعلاميين الشباب. وأظهر الحدث استعداد روسيا للحوار المنفتح في مجال الإعلام وسعيها إلى ترسيخ معايير عالية الجودة في الصحافة.

وحصل المشاركون على معارف ومهارات جديدة، إلى جانب دافع قوي لمواصلة النمو المهني، كما أن شبكة العلاقات التي تشكّلت خلال المنتدى وتبادل الخبرات ستُصبح قاعدة لمشاريع مشتركة مستقبلية في مجال الإعلام.

وتكمن أهمية المنتدى في كونه منصة لإعداد جيل جديد من الإعلاميين القادرين على العمل بفاعلية في ظل التحولات الرقمية في المجال الإعلامي، والمستعدين للحوار المهني الدولي.

