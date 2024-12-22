الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة: الإعلام والصحافة شريك أساسي في إظهار جهود الدولة

لقاء رئيس جامعة المنصوؤة
لقاء رئيس جامعة المنصوؤة يالصحفيين، فيتو

ثمن  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة دور الإعلام والصحافة باعتبارهما جزءا وشريكا أساسيا في إظهار الجهود المبذولة داخل مؤسسات الدولة، وجزء من نجاح منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

لقاء رئيس جامعة المنصورة بالصحفيين والاعلاميين

والتقي  رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد 2024 بالصحفيين والاعلاميين، ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التليفزيونية في لقاء موسع، بحضور  اللجنة النقابية لصحفيين الدقهلية، وعدد كبير من  الصحفيين والاعلاميين ممثلي المؤسسات الصحفية والاعلامية والمواقع والقنوات التليفزيونية.

الصحفيين شريك أساسي في إظهار الجهود المبذولة داخل مؤسسات الدولة

وفي مستهل اللقاء قدم الدكتور شريف خاطر التحية لجميع الصحفيين والإعلاميين، على عملهم المتميز في نشر جهود جامعة المنصورة في مختلف القطاعات، مُشيرًا إلى أنهم جزء وشريك أساسي في إظهار الجهود المبذولة داخل مؤسسات الدولة، وجزء من نجاح منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

أبرز الإنجازات داخل الجامعة على مدار العام الماضي

واستعرض «خاطر» أبرز الإنجازات داخل الجامعة على مدار العام الماضي، وكذلك خطة العمل خلال الفترة القادمة في مختلف الكليات وكافة القطاعات، وكذلك خريطة الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي سيتم تنفيذها خلال عام 2025، وتسليط الضوء على ما تقدمه القيادة السياسية من دعم لكافة قطاعات الدولة، والتأكيد على برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الطلاب في كافة التحديات التي تواجه الوطن.

و أشار الدكتور شريف خاطر إلى حرصه على قيادة الجامعة على أسس المشاركة والتشاور، وتكوين فرق العمل واللجان الموضوعية لضمان تحقيق أقصى درجات الموضوعية والشفافية.

دعم جامعة المنصورة للقطاع الطبي

وأكد «رئيس الجامعة» خلال الاجتماع على دعم الجامعة لـ القطاع الطبي بكل ما يضم من مستشفيات ومراكز طبية متخصصة، سواء على مستوى رفع الكفاءة ورفع القدرات، أو تطوير البنية التحتية، مُشيرًا إلى أن الجامعة منارة طبية تقدم خدماتها الطبية المتميزة للمواطنين في الدلتا ومختلف أنحاء مصر، بمعدلات تردد تتجاوز ال ٢ مليون مريض سنويا، نظرًا لثقة المرضى في مستوى الخدمات الطبية المتميزة التي تقدم للمترددين من كافة محافظات الدلتا،  في ظل توجهات الدولة بتطوير الخدمات الطبية والتيسير على المرضى والقضاء على قوائم الانتظار والتحول الرقمي الكامل للخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، حرصًا على راحة المريض المتردد.

و أكد الدكتور شريف خاطر حرص جامعة المنصورة على تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي فى ضوء رؤية مصر 2030، لتطوير الخدمات التعليمية والطبية لمواكبة التطورات الحديثة ومعدلات النمو، في إطار خطة تطوير المنشآت التي تنفذها الجامعة لتوفير بنية أساسية تعليمية على أعلى مستوى ومجهزة بأحدث التجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة، بما يخدم أهداف الجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، وحصول كلياتها على الإعتماد.

قوافل طبية للمناطق الحدودية وداخل مراكز وقرى محافظة الدقهلية


وفي قطاع خدمة المجتمع تستمر الجامعة في تقديم كافة الخدمات في المبادرات الرئاسية كما تقدم الخدمات المتكاملة أسبوعيًا في القوافل الطبية، للمناطق الحدودية وداخل مراكز وقرى محافظة الدقهلية.

حوار مفتوح الي مقترحات ومطالب  الصحفيين والاعلامين

وفي نهاية اللقاء استمع الدكتور شريف خاطر في حوار مفتوح الي مقترحات ومطالب  الصحفيين والاعلامين ووعد بالعمل علي تلبيتها وتحقيقها خلال الفترة القادمة.

جامعة المنصورة تستضيف الملتقى الألماني الشرق أوسطي لربط البحث العلمي بالصناعة

رئيس جامعة المنصورة يُكرِّم الطالب محمد الرشيدي الحاصل على كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024

و توجه  الصحفيين والاعلاميين بالشكر والتقدير للدكتور شريف خاطر علي حديثه الودي والمفتوح معهم وحرصه واهتمامه الدائم باللقاء معهم وتوضيح الجهود التي تبذلها الجامعة  في كافة المجالات، وتعزيز مختلف سبل التعاون معهم، وكذلك تفعيل دور المركز الإعلامي بالجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم والبحث العلمى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة القضاء علي قوائم الانتظار المؤسسات الصحفية الصحفيين والاعلاميين جامعة المنصورة

مواد متعلقة

السيسي يتابع تحديث البنية التحتية للمطارات ومستوى الخدمات المقدمة للركاب

السيسي يطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني

المصري للتأمين يرصد الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين وأثره على القطاع

الإسكان تطرح أراضى تجاري وترفيهي وتعليمي بالعلمين الجديدة

ads

الأكثر قراءة

برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

"خسارة بطولة تساوي رحيل"، رسالة جماهير الأهلي للاعبين قبل مباراة شباب بلوزداد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية