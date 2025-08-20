وزير الإسكان يفتتح ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط MIG" بالعلمين الجديدة 22 أغسطس

يفتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فعاليات ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط MIG" بنورث سكوير مول في مدينة العلمين الجديدة، والذي يعقد لأول مرة، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025، بالشراكة مع شركة TH جروب وشركة Counsel Masters.

وتستمر فعاليات الملتقى على مدار ثمانية أيام، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وممثلي الشركات العقارية والاستثمارية في مصر والمنطقة العربية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا رائدًا لمدن المستقبل القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنمية شاملة، منوهًا إلى أن الدولة باتت تهيئ بيئة استثمارية متكاملة، من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة، وتيسيرات تنظيمية وتشريعية، لتشجيع دخول المستثمرين إلى السوق المصرية بثقة.

يأتي الملتقى ضمن جهود وزارة الإسكان فيما يخص ملف تصدير العقار المصري وجذب الاستثمارات للمدن الجديدة بشكل عام، كما يأتي أيضًا في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه القطاع العقاري المصري نشاطًا متسارعًا على كافة المستويات، مدفوعًا برؤية الدولة للتوسع في مدن الجيل الرابع، وتعزيز فرص الاستثمار في المدن الساحلية وغيرها من المدن الجديدة.

ويعكس الملتقى توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات المباشرة، حيث يطرح عددًا من المحاور الحيوية التي تشمل استعراض جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، ونماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل السياحة العقارية، إلى جانب تسليط الضوء على دور الإعلام في دعم الرؤية الاستثمارية للدولة، واستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي في الترويج العقاري.

