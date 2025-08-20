الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان يفتتح ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط MIG" بالعلمين الجديدة 22 أغسطس

شريف الشربيني
شريف الشربيني

يفتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فعاليات ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط MIG" بنورث سكوير مول في مدينة العلمين الجديدة، والذي يعقد لأول مرة، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025، بالشراكة مع شركة TH جروب وشركة Counsel Masters.

وتستمر فعاليات الملتقى على مدار ثمانية أيام، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وممثلي الشركات العقارية والاستثمارية في مصر والمنطقة العربية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا رائدًا لمدن المستقبل القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنمية شاملة، منوهًا إلى أن الدولة باتت تهيئ بيئة استثمارية متكاملة، من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة، وتيسيرات تنظيمية وتشريعية، لتشجيع دخول المستثمرين إلى السوق المصرية بثقة.

يأتي الملتقى ضمن جهود وزارة الإسكان فيما يخص ملف تصدير العقار المصري وجذب الاستثمارات للمدن الجديدة بشكل عام، كما يأتي أيضًا في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه القطاع العقاري المصري نشاطًا متسارعًا على كافة المستويات، مدفوعًا برؤية الدولة للتوسع في مدن الجيل الرابع، وتعزيز فرص الاستثمار في المدن الساحلية وغيرها من المدن الجديدة.

ويعكس الملتقى توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات المباشرة، حيث يطرح عددًا من المحاور الحيوية التي تشمل استعراض جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، ونماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل السياحة العقارية، إلى جانب تسليط الضوء على دور الإعلام في دعم الرؤية الاستثمارية للدولة، واستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي في الترويج العقاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق التنمية العمرانية المستدامة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

نبيل فهمي

شعرت بالوحدة لغياب زوجها في حرب غزة، معلمة تهز الاحتلال بعلاقات إباحية مع الطلاب

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تراجع الدولار عالميا بعد مطالبة ترامب عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالاستقالة

لاعبو الأهلي يقدمون العزاء لمحمد الشناوي في وفاة والده

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

خدمات

المزيد

تعرف على مصادر تمويل صندوق رعاية المسنين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

العلم والإيمان وجهان لعملة واحدة، فما هو الحد الفاصل بين "العلم" و"الإيمان"؟ وما الإيمان بالغيبيات؟

هل يجب إخراج زكاة المال على قرض البنك؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads