الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

موعد الحجز الإلكتروني لـ شقق مشروع الإسكان المتنوع

شقق الاسكان
شقق الاسكان

أعلن بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العودة مجددًا لنظام الحجز الإلكتروني بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية التي سبق التنويه عنها لتخصيص شقق سكن مصر وجنة والإسكان الحر وديارنا تلبية رغبات المتقدمين لحجز المشروعات الإسكانية التابعة للهيئة.

وأكد أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب المتقدمين، الذين أكدوا رغبتهم في استمرار التعامل من خلال نظام الحجز الإلكتروني، باعتباره الوسيلة التي تتيح لهم حرية اختيار وحداتهم المفضلة.

وكانت آلية القرعة العلنية تم اقتراحها مسبقًا كإجراء مؤقت لتسريع إجراءات الحجز والتيسير على العملاء خلال فترة تطوير وتحديث موقع الحجز الإلكتروني.

و تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني للمشروعات طبقًا للمواعيد التالية:
١- يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025:
• مشروع الإسكان المتنوع البشاير (3-5) بمدينة الإسكندرية.

٢- يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025:
• مشروع ديارنا المرحلة الأولى.

٣- يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025:
• مشروع جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة والإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة.

واكد البنك  على أنه يمكن للعملاء الراغبين في استرداد جدية الحجز الخاصة بهم، التقدم بطلبات الاسترداد قبل فتح باب الحجز من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، وذلك حتى يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥.

- ⁠يأتي هذا القرار من منطلق حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان على مصلحة المتقدمين، وتسريع إجراءات الحجز، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد بنك التعمير والإسكان، على مدار أكثر من 46 عامًا، هو الشريك الداعم لعملاء الهيئة، ويواصل العمل على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمات الدعم والمساندة. كما سيتم الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد فور الانتهاء من جميع الأعمال التقنية، ليقدم للعملاء تجربة حجز إلكترونية متطورة وآمنة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستاد القاهرة الدولي أسيوط الجديدة العلمين الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المنيا الجديدة

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

وسام أبو علي: الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي كان قرارا صعبا بسبب الأهلي

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في أرض 6 أكتوبر؟ المستشار القانوني للنادي يرد

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 وفيات و5 مصابين

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads