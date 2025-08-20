الدوري المصري، تعادل سلبي بين سيراميكا وإنبي في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مواجهة سيراميكا كليوباترا وإنبي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

سيطر سيراميكا كليوباترا على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى المنافس.

وفي الدقيقة 15، أطلق أحمد إسماعيل لاعب إنبي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا بنجاح.

وفي الدقيقة 42، ورغم سيطرة سيراميكا كاد إنبي يحرز الهدف الأول بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد كالوشا تصدى لها حارس المرمى بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل إنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

وضم تشكيل إنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري كلا من: عبد الرحمن سمير لحراسة المرمى، مروان داوود، أحمد صبيحة، محمد سمير، مصطفى شكشك، أحمد العجوز، مودي ناصر، أحمد إسماعيل، محمد شريف، يوسف أوبابا، رفيق كابو.

تشكيل سيراميكا أمام إنبي في الدوري المصري

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا - مروان عثمان.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عمر الجزار - سعد سمير - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - محمد رضا.

ويبحث سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المدير الفني عن أول انتصاراته بالبطولة المحلية بعد تعرضه للخسارة أمام الزمالك 2-0 بالجولة الأولى والتعادل مع زد 0-0 بالجولة الثانية.

فيما يدخل فريق إنبي بقيادة حمزة الجمل المدير الفني، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على وادي دجلة 1-0 بالجولة الماضية.

حكام مباراة سيراميكا أمام إنبي

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي في اليوم الثاني من منافسات الجولة الثالثة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

وجاء حكام سيراميكا كليوباترا ضد إنبي كالتالي: صبحي العمراوي (حكمًا للساحة)ِ، محمد عاطف الزناري ومحمد القاضي (مساعدين)، عبد الرحمن صالح (حكمًا رابعًا)، وأحمد جابر ومحمد ناصر (تقنية الفيديو).

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء

1- المصري 7 نقاط

2- بيراميدز 5 نقاط

3- الأهلي 4 نقاط

4- زد 4 نقاط

5- الزمالك 4 نقاط

6- مودرن سبورت 4 نقاط

7- إنبي 4 نقاط

8- الجيش 4 نقاط

9- الجونة 3 نقاط

10- حرس الحدود 3 نقاط

11- الاتحاد 3 نقاط

12- بتروجيت نقطتان

13- سموحة نقطتان

14- غزل المحلة نقطتان

15- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

16- البنك الأهلي نقطتان

17- وادي دجلة نقطة واحدة

18- المقاولون العرب نقطة واحدة

19- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة

20- الإسماعيلي نقطة واحدة

21- فاركو نقطة واحدة

