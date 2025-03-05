الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط حالة من عدم الاستقرار بسبب تداعيات الرسوم الجمركية

الأسهم الأمريكية،
الأسهم الأمريكية، فيتو

تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات متقلبة خلال جلسة يوم الأربعاء، وسط حالة استمرار عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

وبعد انخفاضه، ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.1%، وصعد مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.1%. بينما زاد مؤشر Dow Jones الصناعي 130 نقطة بنحو 0.3%، وذلك بعد انخفاضه بأكثر من 1300 نقطة خلال الجلستين الماضيتين.

يأتي ذلك بعد أن قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، إنه يتوقع إعلانا عن اتفاق مع كندا والمكسيك حول الرسوم الجمركية، مضيفا أن ترامب كان يفكر في القطاعات الاقتصادية التي سيمنحها إعفاء من الضرائب.

أسهم شركات صناعة السيارات

عززت هذه التحديثات أسهم شركات صناعة السيارات التي تضررت بشدة بسبب المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المواد الخام. وارتفعت أسهم جنرال موتورز، وفورد بأكثر من 4% و3% على التوالي.

ومع ذلك تشهد السوق الأوسع حالة من التقلبات حيث كان المستثمرون يترقبون تطورات حاسمة بشأن حالة التعريفات والحرب التجارية المتصاعدة.

وعلى الرغم من تطلع المتداولين إلى حلول، قال ترامب في خطابه أمام الكونجرس مساء أمس الثلاثاء، إن اضطرابا بسيطا ناتجا عن التعرفات التي فرضها على الصين والمكسيك وكندا ليس بالأمر السيء.

يأتي ذلك بعد أن هزت تعرفات ترامب الأسواق، حيث انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بأكثر من 3% على مدار الأسبوع، فقد مؤشر S&P 500 رسميًا مكاسبه منذ إغلاقه في يوم الانتخابات الرئاسية  في الخامس من نوفمبر، وكان مؤشر Nasdaq المركب على مسافة قريبة من منطقة التصحيح خلال جلسة الأربعاء.

جاءت قراءة صحة قطاع الخدمات الأمريكي التي صدرت اليوم الأربعاء، أفضل قليلا مما توقعه خبراء الاقتصاد، مما عزز السوق لفترة وجيزة. لكن تقرير وظائف القطاع الخاص الصادر عن ADP في وقت سابق من اليوم أظهر نموا أقل في الوظائف من المتوقع، مما أضاف علامة جديدة إلى مجموعة الأدلة المتزايدة المقلقة بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي.

txt

وزير التجارة الأمريكي: ترامب يبحث اليوم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك

txt

نائبة ويتكوف: الرئيس ترامب سيبذل قصارى جهده لإعادة الرهائن الأمريكيين في غزة

وقال كبير مسؤولي الاستثمار بشركة Landsberg Bennett Private Wealth Management، مايكل لاندسبيرج: "الرسوم الجمركية وحدها ليست كافية لإيذاء الاقتصاد بشكل ملحوظ، ولكن عندما تأخذ الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى المخاوف الأوسع نطاقا بشأن الاقتصاد، والاحتياطي الفدرالي الذي قد يأخذ وقته في خفض معدلات الفائدة، فهذا هو الوقت الذي تبدأ فيه في التساؤل عما إذا كانت المستويات القياسية المرتفعة للأسهم في وقت سابق من هذا العام مبررة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسهم الأمريكية ترامب الرسوم الجمركية مؤشرات الأسهم الأمريكية صناعة السيارات شركات صناعة السيارات

مواد متعلقة

وزير التجارة الأمريكي: ترامب يبحث اليوم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك

نائبة ويتكوف: الرئيس ترامب سيبذل قصارى جهده لإعادة الرهائن الأمريكيين في غزة

الدولار يسجل أدنى مستوى في 3 أشهر بسبب الرسوم الجمركية
ads

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول وحكيمي مع سان جيرمان

موعد صرف زيادة الـ 25% على معاشات تكافل وكرامة

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

منوعات

المزيد

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الليرة السورية اليوم الأربعاء 5-3-2025

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، الزهد في حياة أبو بكر الصديق

درس التراويح بالجامع الأزهر: الصيام عبادة تهذب العقل وتوقظ القلب

ما حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية