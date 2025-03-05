ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط حالة من عدم الاستقرار بسبب تداعيات الرسوم الجمركية

تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات متقلبة خلال جلسة يوم الأربعاء، وسط حالة استمرار عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

وبعد انخفاضه، ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.1%، وصعد مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.1%. بينما زاد مؤشر Dow Jones الصناعي 130 نقطة بنحو 0.3%، وذلك بعد انخفاضه بأكثر من 1300 نقطة خلال الجلستين الماضيتين.

يأتي ذلك بعد أن قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، إنه يتوقع إعلانا عن اتفاق مع كندا والمكسيك حول الرسوم الجمركية، مضيفا أن ترامب كان يفكر في القطاعات الاقتصادية التي سيمنحها إعفاء من الضرائب.

أسهم شركات صناعة السيارات

عززت هذه التحديثات أسهم شركات صناعة السيارات التي تضررت بشدة بسبب المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المواد الخام. وارتفعت أسهم جنرال موتورز، وفورد بأكثر من 4% و3% على التوالي.

ومع ذلك تشهد السوق الأوسع حالة من التقلبات حيث كان المستثمرون يترقبون تطورات حاسمة بشأن حالة التعريفات والحرب التجارية المتصاعدة.

وعلى الرغم من تطلع المتداولين إلى حلول، قال ترامب في خطابه أمام الكونجرس مساء أمس الثلاثاء، إن اضطرابا بسيطا ناتجا عن التعرفات التي فرضها على الصين والمكسيك وكندا ليس بالأمر السيء.

يأتي ذلك بعد أن هزت تعرفات ترامب الأسواق، حيث انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بأكثر من 3% على مدار الأسبوع، فقد مؤشر S&P 500 رسميًا مكاسبه منذ إغلاقه في يوم الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، وكان مؤشر Nasdaq المركب على مسافة قريبة من منطقة التصحيح خلال جلسة الأربعاء.

جاءت قراءة صحة قطاع الخدمات الأمريكي التي صدرت اليوم الأربعاء، أفضل قليلا مما توقعه خبراء الاقتصاد، مما عزز السوق لفترة وجيزة. لكن تقرير وظائف القطاع الخاص الصادر عن ADP في وقت سابق من اليوم أظهر نموا أقل في الوظائف من المتوقع، مما أضاف علامة جديدة إلى مجموعة الأدلة المتزايدة المقلقة بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار بشركة Landsberg Bennett Private Wealth Management، مايكل لاندسبيرج: "الرسوم الجمركية وحدها ليست كافية لإيذاء الاقتصاد بشكل ملحوظ، ولكن عندما تأخذ الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى المخاوف الأوسع نطاقا بشأن الاقتصاد، والاحتياطي الفدرالي الذي قد يأخذ وقته في خفض معدلات الفائدة، فهذا هو الوقت الذي تبدأ فيه في التساؤل عما إذا كانت المستويات القياسية المرتفعة للأسهم في وقت سابق من هذا العام مبررة".

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