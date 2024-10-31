هل يمكن أن تصل قيمة إنفيديا إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2026؟

شهدت إنفيديا، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ارتفاع أسهمها إلى مستويات جديدة، حيث تقدر قيمتها السوقية حاليًا بنحو 3.38 تريليون دولار. وهذا يجعل إنفيديا ثاني أكبر شركة على مستوى العالم بعد شركة أبل. لكن بعض الخبراء يعتقدون أن إنفيديا يمكن أن تنمو أكثر، وربما تصل قيمتها إلى 5 تريليون دولار بحلول عام 2026. لكن لماذا يتفاءل بعض المحللين بهذا الأمر وما هي التحديات المحتملة التي قد تواجهها إنفيديا على طول الطريق؟

لماذا هذا التفاؤل بشأن شركة إنفيديا؟

إن رحلة إنفيديا من شركة تكنولوجيا متواضعة إلى عملاق الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تقييم بقيمة 5 تريليون دولار ليست أقل من رائعة. هذا تذكير قوي لماذا تبدأ الاستثمار مبكرًا - لأن الشركات التي تبدو صغيرة اليوم يمكن أن تهيمن على صناعات بأكملها غدًا. يُظهر صعود إنفيديا أن توقيت السوق ليس بنفس أهمية التواجد في السوق.

مع ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي، مدفوعًا بدوره الأساسي في مراكز البيانات وخارجها، فإن أولئك الذين يدركون الفرص مبكرًا هم غالبًا من يحققون هدف الحرية المالية. وفقًا لشركة Advanced Micro Devices (AMD)، من المتوقع أن ينمو سوق شرائح الذكاء الاصطناعي من 45 مليار دولار في عام 2023 إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2028، مما يُظهر مدى ضخامة الفرصة لشركات مثل إنفيديا.

أطلقت إنفيديا مؤخرًا شريحة جديدة تسمى Blackwell، والتي تم بيعها بالفعل للعام المقبل. يُظهر هذا الطلب مقدار استثمار الشركات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يعزز آفاق إنفيديا المستقبلية. ومن المتوقع إطلاق شريحة جديدة أخرى، وهي Rubin، في عام 2026، ويعتقد المحللون أن هذا قد يدفع النمو بشكل أكبر.

ورفع المحللون أهدافهم السعرية لشركة Nvidia. فقد رفعوا هدفها مؤخرًا إلى 200 دولار، وهو ما يقترب من تقييم بقيمة 5 تريليون دولار. وهم واثقون ليس فقط بسبب شرائح Nvidia ولكن أيضًا لأن الشركة تتوسع خارج نطاق الأجهزة. تقدم Nvidia الآن حلولًا كاملة، بما في ذلك البنية التحتية للبرمجيات والشبكات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وقد يساعد هذا التحول، شركة Nvidia في الحفاظ على أرباحها المرتفعة وزيادة قيمتها السوقية.

إن انتقال إنفيديا إلى مجال البرمجيات هو سبب كبير للتوقعات الإيجابية. حيث تولد البرمجيات إيرادات متكررة، مما يعني أن العملاء يدفعون بشكل منتظم، مما يجعل الأرباح أكثر استقرارًا بمرور الوقت. وهذا مهم بشكل خاص في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد برامج إنفيديا الشركات على تحقيق أقصى استفادة من أجهزتها لمهام الذكاء الاصطناعي المحددة. ومع استمرار إنفيديا في تقديم حلول الأجهزة والبرامج، تصبح أعمالها أكثر قيمة للمستثمرين.

من ناحية أخرى، قام بنك أوف أميركا مؤخرًا بزيادة هدفه السعري لشركة إنفيديا، حيث رفع توقعاته لـ قيمة سهم انفيديا إلى 190 دولارًا من 165 دولارًا. ويعتقد محللو البنك أن إنفيديا يمكن أن تولد أكثر من 200 مليار دولار من التدفق النقدي الحر في المستقبل القريب. كما سلطوا الضوء على شراكات إنفيديا مع شركات كبيرة مثل Accenture، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على هيمنتها في مجال الذكاء الاصطناعي للشركات.

في حين أن التوقعات لشركة إنفيديا مشرقة، إلا أن هناك بعض المخاطر التي قد تمنع الشركة من الوصول إلى تقييم بقيمة 5 تريليون دولار. أحد المخاوف هو ما إذا كان سوق الذكاء الاصطناعي سيستمر في النمو بالوتيرة الحالية. في الوقت الحالي، لا توجد أي علامة على أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سوف يتباطأ، ولكن إذا شهدت شركات الحوسبة السحابية عوائد أقل من إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، فقد تخفض الاستثمارات. وقد يحد هذا من إمكانات نمو إنفيديا.

بالإضافة إلى ذلك، مع انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، قد تبحث الشركات عن خيارات أرخص لمهام الذكاء الاصطناعي. في حين أن شرائح إنفيديا فعالة للغاية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، فإن المنافسين يطورون شرائح أقل تكلفة.

خلاصة الحديث

تتمتع شركة إنفيديا بمكانة قوية اليوم، ولكن سوق الذكاء الاصطناعي يتغير باستمرار. وللبقاء في المقدمة، ستحتاج إنفيديا إلى مواصلة الابتكار والتكيف مع المتطلبات الجديدة، مثل الحلول الأقل تكلفة لشرائحها الذكية.

يتعين على المستثمرين مراقبة هذه التطورات والبقاء مرنين في آرائهم مع تطور صناعة الذكاء الاصطناعي. وسوف يعتمد ما إذا كانت إنفيديا قادرة على تحقيق تقييم بقيمة 5 تريليون دولار على مدى قدرتها على التعامل مع الفرص والتحديات التي تأتي مع نمو الذكاء الاصطناعي.