انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية العليا لمشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه في الإسكندرية

افتتح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية اليوم الأربعاء فعاليات اللجنة التنسيقية العليا لمشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنظيم ندوات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين لترشيد استهلاك المياه

يأتي ذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ومديري عموم الإدارات التعليمية المستهدفة والدكتور محمد مصطفى منسق المبادرة والدكتور عبدالله طايل مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية والتنمية المستدامة والأمن والتربية الاجتماعية.

وقال مدير المديرية أن الجلسة الافتتاحية تأتي في إطار التوأمة والشراكة والتعاون المثمر مع شركة المياه والصرف الصحي تحت شعار ( صحتهم مستقبلهم )، المشروع الرابع صحتهم مستقبلهم للعام 2025_2026 وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بضرورة رفع الوعي القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ضمن الخطة القومية لترشيد المياه.

وأكّد ( أبوزيد ) أنّ تعليم الإسكندرية يعي كافة أبعاد قضية المياه وينظم العديد من حملات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين في ضوء مسئوليته المجتمعية والتربوية تحت شعار ( كل نقطة بتفرق ) مُشيرًا إلى قيام تعليم الإسكندرية بتركيب قطع المياه الموفرة بنسبة تزيد عن 90 % بمدارس المحافظة بالتعاون مع شركة المياه، وأوضح في سياق متصل أن اللجنة استهدفت تدريب عدد من مدربي المدربين بالشراكة بين التربية والتعليم والمياه وفق برنامج ( TOT ) والتي تنطلق مطلع الشهر القادم، على أن يتولى فريق مدربي المدربين تدريب 500 مستهدف في 250 مدرسة أخرى من مدارس الإدارات المستهدفة ليصبح عدد الحاصلين على برنامج التدريب 900 متدرب في 450 مدرسة، ويتم بلورة هذه البرامج التدريبية في صورة أنشطة تربوية هادفة يمارسها الطلاب عن ترشيد المياه والمحافظة عليها.

