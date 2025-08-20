توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ 4 مشروعات للتنمية الاقتصادية المحلية بتكلفة 480 مليون جنيه

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، مراسم توقيع 4 بروتوكولات لتنفيذ مشروعات استراتيجية فى مجال التنمية الاقتصادية المحلية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومحافظات الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وتشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة وأليس بيسلان رئيسة فريق التعاون الاقتصادي والنمو الشامل بالاتحاد الأوروبى وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ونواب المحافظين وممثلى مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاستثمارية للمحافظات من خلال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وتضمنت تلك المشروعات.. تنفيذ سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، ووقع علي بروتوكول التنفيذ الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الاقصر والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة.

كما وقع علي بروتوكول تنفيذ مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق محافظة الفيوم الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم وممثلي الوزارة والمشروع، ووقع علي بروتوكول تنفيذ المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا – محافظة بني سويف بلال حبش نائب محافظ بني سويف وممثلي الوزارة والمشروع.

كما وقع علي بروتوكول تنفيذ المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بمحافظة أسوان المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان وممثلي الوزارة والمشروع.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تركز جهودها وإمكاناتها لتطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاستثمارية للمحافظات لتسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة الإتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة فى تمويل تنفيذ مشروعات تنموية على أرض الواقع يعد نموذجًا رائدًا وتجربة ناجحة للشراكة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية المانحة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن إجمالى تكلفة المشروعات الأربعة يبلغ نحو 480 مليون جنيه، يسهم الاتحاد الأوروبي في تمويلها بحوالي 120 مليون جنيه، فيما تتولى وزارة التنمية المحلية تمويل باقي التكلف التنفيذية للمشروعات في خطوة تعد الأولى من نوعها في الشراكة التمويلية بين الحكومة والجهات المانحة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها تأتي في إطار خطة وطنية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتعزيز سلاسل القيمة المضافة مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الريف المصري وخلق فرص عمل للشباب والنساء وتحويل المحافظات إلى مراكز إنتاجية وتنافسية متخصصة.

ومن جانبها أثنت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر على الشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية المحلية وأضافت: “يسعدني أن أشهد إطلاق هذه المشروعات للتنمية المحلية في الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، والتي تعكس الشراكة القوية بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذه المشروعات تمثل نموذجًا ناجحًا للملكية الوطنية والتمويل المشترك، وستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي لصالح المجتمعات.”

مشروع مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون



ومن جانبه أكد د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون يمثل خطوة استراتيجية كبيرة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظة مشيرًا إلى أن الفيوم تمتلك مقومات طبيعية وزراعية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا رائدًا لصناعات الزيتون على المستويين المحلي والعالمي.

كما أعرب د. محمد هاني محافظ بني سويف عن سعادته باهتمام الوزارة ومشاركتها لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية والصناعات المرتبطة بها وتطوير وتنمية قطاع النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة وذلك من خلال تنفيذ مشروع المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا بالمحافظة والذى يعد الأول من نوعه على مستوى الصعيد في هذا المجال الواعد.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أن مشروع سوق الحبيل الحضاري المزمع تنفيذه يأتى في إطار الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية للأسواق وتعزيز الأنشطة التجارية والتى تنفذها وزارة التنمية المحلية ويمثل نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة حيث سيصبح المغذّي الرئيسي للأقصر والمحافظات المجاورة بما يعزز من مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري حيوي في صعيد مصر.

وأوضح اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان ان هناك جهود متواصلة للنهوض بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية بمحافظة أسوان وأن تنفيذ المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل، إلى جانب المنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الواعدة بالمحافظة.



ومن جانبه أوضح د. محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية أن المشروع عمل خلال الفترة الماضية على إجراء دراسات دقيقة وشاملة لتحديد أولويات التنمية في كل محافظة استنادًا إلى تحليل متكامل للاحتياجات المحلية والموارد الطبيعية المتاحة والميزات التنافسية لكل محافظة وأكد أن اختيار هذه المشروعات لم يكن عشوائيًا وإنما جاء نتيجة عملية تخطيط منهجية استندت إلى الأدلة والبيانات الميدانية وإلى نهج تشاركي واسع ضم المحافظات والأجهزة التنفيذية المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان توافق هذه المشروعات مع الواقع المحلي واحتياجات المواطنين.

حضر مراسم التوقيع عدد من ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والإتحاد الأوروبى وهم ريهام يوسف رئيس فريق السياسات والمشاركة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وياسمين عصفور – فريق الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية بالبرنامج وفاطمة ياسين فريق الاتصال بالبرنامج وأليس بيسلان رئيسة فريق التعاون الاقتصادي والنمو الشامل بالاتحاد الأوروبى.

