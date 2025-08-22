الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

يُعد الأرز من السلع التي تم طرحها فى مبادرة  تخفيض الأسعار، ويُعد الأرز من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في البيوت المصرية والعربية، حيث يشكل عنصرًا رئيسيًا في النظام الغذائي اليومي للمواطن. 

سعر الأرز اليوم في الأسواق

 وترصد فيتو سعر الأرز اليوم:

- سعر كيلو الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16 و18 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الشعير العريض بين 17.5 و18 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25 و26 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27 و29 جنيها للكيلو.

- سعر طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح ما بين 16.800 و17.700 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة

- سعر طن الأرز الشعير العريض يتراوح ما بين 17.500 و17.700 ألف جنيه.

سعر الأرز الأبيض

- سعر طن الأرز الأبيض الرفيع تراوح بين 25 و26 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض العريض تراوح بين 27 و29 ألف جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر كيلو الارز اليوم الأرز الأبيض البلدي الأرز سعر الأرز الأبيض سعر الأرز الشعير سعر الأرز اليوم

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

بطولة اللحظة الأخيرة، إنقاذ شاب من موت محقق تحت عجلات القطار ببني سويف (فيديو)

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

أسعار السكر اليوم الجمعة

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع أصحاب "الأيكة"

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

طلب وكيل إليو ديانج يزعج إدارة الكرة بالأهلي.. ما التفاصيل ؟

جهاز حماية المستهلك: تراجع أسعار السيارات بنسبة تصل لـ 25%

خدمات

المزيد

هل يستحق المؤمن عليه في القطاع الخاص بدل بطالة؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

كيفية معرفة الرقم السري لـ بطاقة التموين بالرقم القومي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح معنى الصدقة الجارية وأبوابها

بعد تبرع أحدهم لسداد ديون الغارمات، حكم التصدق بأموال التجارة في المخدرات

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع أصحاب "الأيكة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads