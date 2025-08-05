بروتوكول تعاون بين جامعة 6 أكتوبر والقومي للبحوث في المجالات التقنية الطبية

وقعت جامعة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث، في إطار دعم التعاون الأكاديمي والبحثي بين أعرق المؤسسات التعليمية والبحثية في مصر.

بروتوكول تعاون بين جامعة 6 أكتوبر والمركز القومي للبحوث

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس جامعة 6 أكتوبر، والدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث.

شهد مراسم التوقيع حضور لفيف من قيادات الجانبين، حيث شارك عمداء ووكلاء الكليات الطبية بجامعة 6 أكتوبر، وهي: كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التمريض، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، إلى جانب عمداء المراكز والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

تعاون اكاديمي بين جامعة 6 أكتوبر والقومي للبحوث

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتقنيات الطبية، بما يشمل الإشراف الأكاديمي المشترك، وتقديم الاستشارات العلمية، وتبادل الخبرات البحثية بين الطرفين.

كما دار نقاش مثمر بين قيادات الجامعة والمركز عقب التوقيع لبحث آليات تفعيل أوجه التعاون المختلفة في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات والمراكز البحثية في دعم مسيرة التطوير العلمي والتكنولوجي، وفتح آفاق جديدة لخدمة قضايا المجتمع وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية في مصر.

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