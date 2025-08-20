ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلى ضرورة وقف عمليات الاستيطان فورًا

وجهت وزارة الخارجية الألمانية دعوة عاجلة إلى الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف عمليات الاستيطان فورًا.

تعليق الصادرات العسكرية إلى إسرائيل

وفي وقت لاحق قررت ألمانيا في خطوة نادرة منها وهي الداعمة للاحتلال بقوة تعليق الصادرات العسكرية إلى "إسرائيل" وذلك لما يجري من جرائم مرعبة بغزة.

واعتبرت ألمانيا أن تعليقها للأسلحة لأنها يمكن أن تستخدم من قبل إسرائيل في غزة، معتبرة التعليق قرار نافذ حتى إشعار آخر.

إسرائيل ألقت على غزة 8 أضعاف قوة القنبلة النووية

وفاقت ما ألقته إسرائيل على غزة ما قوته 8 أضعاف القنبلة النووية.

كما قالت وكالة "الأونروا": يتم بيع ملايين قوالب الصابون يوميًا حول العالم.. لكن في غزة، العثور على الصابون شبه مستحيل.

وذكرت أن هناك حاجة لتدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية، بما في ذلك الصابون والشامبو والفوط الصحية.

إدخال مساعدات الغذاء والماء والدواء والنظافة الشخصية

كما يجب أن تصل المساعدات على نطاق واسع للأشخاص الأكثر احتياجًا في غزة فلا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا.

وطالبت الأونروا كثيرا بإدخال مساعدات الغذاء والماء والدواء والنظافة الشخصية وتفعيل خطوط الماء والكهرباء إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في إرهابه بغرض الابادة أمام كاميرات ومراقبة العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.