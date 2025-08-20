الأربعاء 20 أغسطس 2025
خارج الحدود

ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلى ضرورة وقف عمليات الاستيطان فورًا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

وجهت وزارة الخارجية الألمانية دعوة عاجلة إلى الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف عمليات الاستيطان فورًا.

تعليق الصادرات العسكرية إلى إسرائيل

وفي وقت لاحق قررت ألمانيا في خطوة نادرة منها وهي الداعمة للاحتلال بقوة  تعليق الصادرات العسكرية إلى "إسرائيل" وذلك لما يجري من جرائم مرعبة بغزة.
واعتبرت ألمانيا أن تعليقها للأسلحة لأنها يمكن أن تستخدم من قبل إسرائيل في غزة، معتبرة التعليق قرار نافذ حتى إشعار آخر.

إسرائيل ألقت على غزة 8 أضعاف قوة القنبلة النووية 

وفاقت ما ألقته إسرائيل على غزة ما قوته 8 أضعاف القنبلة النووية.

كما قالت وكالة "الأونروا":  يتم بيع ملايين قوالب الصابون يوميًا حول العالم.. لكن في غزة، العثور على الصابون شبه مستحيل.

وذكرت أن هناك حاجة لتدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية، بما في ذلك الصابون والشامبو والفوط الصحية.

إدخال مساعدات الغذاء والماء والدواء والنظافة الشخصية

كما يجب أن تصل المساعدات على نطاق واسع للأشخاص الأكثر احتياجًا في غزة فلا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا.

وطالبت الأونروا كثيرا بإدخال مساعدات الغذاء والماء والدواء والنظافة الشخصية وتفعيل خطوط الماء والكهرباء إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في إرهابه بغرض الابادة أمام كاميرات ومراقبة العالم.

