عبور 19 شاحنة مساعدات إماراتية معبر رفح البري إلى غزة

عبرت اليوم الأربعاء، 19 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية من معبر رفح البري في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

عبور 19 شاحنة مساعدات إماراتية إلى غزة عبر معبر رفح

وتحمل الشاحنات كميات من المواد الغذائية والإغاثية ضمن الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في غزة والتخفيف من معاناته الإنسانية جراء الظروف الراهنة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجسور الإغاثة الإماراتية التي تنطلق بشكل متواصل عبر الأراضي المصرية، تأكيدًا على التضامن العربي والإنساني مع سكان القطاع وبالتنسيق التام مع السلطات المصرية.

جدير بالذكر أنه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، قامت الإمارات بإرسال شاحنات محملة بكافة أشكال المساعدات لإدخالها إلى قطاع غزة بلغ هددها 6373 شاحنة.

وبلغ إجمالي عدد طائرات المساعدات 642 طائرة، 405 منها لشحن المساعدات، و212 طائرة لتنفيذ عمليات الإسقاط الجوي، و25 طائرة لإجلاء المرضى.

كما بلغ عدد السفن 17 سفينة، كان آخرها في مطلع أغسطس الجاري، حين وصلت السفينة الثامنة "سفينة خليفة الإنسانية"، في ظل تحديات صعبة يعيشها سكان القطاع.

