أخبار مصر

طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون اليوم امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، فيتو

يؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الثاني للنظام القديم والحديث، اليوم الخميس، امتحان مواد الكيمياء والجغرافيا. 

 

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وانطلقت امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، من يوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥.

 

إحصائية امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبًا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبًا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

- عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية.

الثانوية العامة الدور الثاني امتحانات الثانويه العامه الدور الثاني الثانوية العامة

