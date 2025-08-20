محمد عبد اللطيف: عقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية للارتقاء بالتعليم

تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ترافقه آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية (MEXT)، اليوم الأربعاء، جناح مبادرة EduPort التابع لوزارة التعليم اليابانية، وذلك في إطار مشاركته بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد ٩”.

وزيرا التعليم في مصر واليابان يتفقدان جناح EduPort في مؤتمر “تيكاد ٩”

ومن أبرز ما تضمنه الجناح استعراض تجربة نجاح المدارس المصرية اليابانية كنموذج رائد في تطوير العملية التعليمية.

عبد اللطيف والوزيرة آبي توشيكو يستعرضان نجاح تجربة المدارس المصرية اليابانية

وخلال تفقد الجناح، قدم الوزير محمد عبداللطيف شرحا تفصيليا لنظيرته اليابانية حول التطور الذي شهدته المدارس المصرية اليابانية من حيث التوسع في أعداد المدارس، وزيادة أعداد الطلاب، إضافة إلى شرح لأبرز قصص النجاح التي حققتها التجربة منذ انطلاقها.

المدارس المصرية اليابانية

واطلع محمد عبد اللطيف الوزيرة اليابانية على الكتيبات التعريفية التي أعدتها الوزارة لعرض مراحل تطور التجربة ومردودها الإيجابي على مستوى الطلاب وأولياء الأمور.

كما تفقد الوزيران جناح شركة "كاسيو ميدل إيست"، الشريك الاستراتيجي لوزارة التربية والتعليم المصرية في تنفيذ مشروع متكامل لتدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على دليل استخدام تطبيقات الآلة الحاسبة ضمن مناهج الرياضيات، بما يعزز من مهارات المعلمين ويسهم في رفع جودة مخرجات العملية التعليمية.

وأعرب عبد اللطيف عن تقديره للتعاون المثمر بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا وتحرص على الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في هذا المجال.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية بخطى ثابتة نحو الارتقاء بمستوى التعليم، من خلال الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المحلية والدولية، وبما يحقق رؤية الدولة المصرية في بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار، ومواكب لمتطلبات المستقبل.

