البابا تواضروس يلتقي الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بالإسكندرية، أعضاء الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالإسكندرية.

أعرب القس لوقا عبد المسيح مسؤول الأمانة العامة عن تقديره لحرص قداسة البابا على تشجيع ودعم دور المستشفيات القبطية.

وعرض الدكتور ميلاد عبده عضو الأمانة مستجدات أعمال لجنة التخطيط والتطوير للمنشآت الطبية.

بينما قدم الدكتور شريف وصفي إحصائيات مؤشرات الأداء السنوية لعمل الأمانة العامة للمستشفيات.

وكرّم قداسة البابا الدكتور مجدي عاقل عضو الأمانة بمناسبة توليه منصب رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب جامعة الإسكندرية متمنيًا له دوام التقدم والتميز.

وفي كلمته عبر البابا تواضروس الثاني عن سعادته بهذا اللقاء مقدمًا التحية لكل للحضور، ثم تأمل في الآية "أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ" (مت ٥: ١٤) لافتًا إلى أن أشعة النور مستقيمة، وهو ما يجب أن يكون عليه الإنسان المسيحي ليستطيع أن يقدم صورة المسيح للعالم.

حضر اللقاء الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

