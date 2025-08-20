الأربعاء 20 أغسطس 2025
أخبار مصر

الإنتاج الحربي تشارك في معرض "أم العروسة" لتخفيف العبء عن المواطنين

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن المشاركة بمنتجاتها المدنية التي تخدم قطاع الأسرة، في المعرض السنوي "أم العروسة"، والمقام في مبنى جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض خلال الفترة من 21 إلى 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين وتشجيع المنتج المحلي. 

احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية 

أوضح محمد صقر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، أن الهدف من المشاركة في المعرض هو توفير احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، حيث تستغل شركات الإنتاج الحربي فائض الطاقات الإنتاجية، لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي. 

سد حاجة السوق بزيادة التصنيع المحلي

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على سد حاجة السوق بزيادة التصنيع المحلي وذلك لدعم الاقتصاد، وذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية وهي تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر، حيث تشارك بالمعرض شركات الإنتاج الحربي، وهي حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، بمنتجات (أدوات المائدة والمطبخ من الإستنلس ستيل)، وبنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجات (شاشات تليفزيونية بأحجام مختلفة، لمبات الليد). 

ودعت وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين لزيارة المعرض، حيث إنها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الوزارة من المنتجات المدنية.

