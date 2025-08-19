جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لتنمية فن التعامل مع الآخرين

في إطار رؤية جامعة حلوان الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة الجهاز الإداري، نظّمت الإدارة العامة لتنمية المواهب دورة تدريبية بعنوان "فن التعامل مع الآخرين" استهدفت الإداريين بالجامعة، بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية وتعزيز قدراتهم السلوكية والإدارية.

دورة تدريبية لتنمية فن التعامل مع الآخرين

أقيمت الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات العاملين، إيمانًا بأن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في تحسين الأداء المؤسسي، وخلق بيئة عمل أكثر احترافية وإيجابية، مشيرًا إلى أن هذه البرامج التدريبية تسهم في رفع كفاءة الموظفين وتوسيع مداركهم في أساليب التواصل والتعامل الفعّال.

أساليب وفنون التواصل الإيجابي في بيئات العمل

حاضرت في الدورة الدكتورة سماح سالم، أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية ومدير مركز رصد، حيث تناولت خلال المحاضرة أساليب وفنون التواصل الإيجابي في بيئات العمل، واستراتيجيات إدارة الخلافات وحل المشكلات بطريقة مهنية، وأهمية الذكاء العاطفي في تحسين العلاقات المهنية وبناء فرق عمل متعاونة، كما ناقشت مع المشاركين مواقف عملية وتطبيقات واقعية تساعدهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز أدائهم الوظيفي.

وقد أقيمت الدورة التدريبية تحت إشراف عام من اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، ومتابعة علي فاروق، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ورانيا عبد الوهاب، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، ومدحت جابر، مسئول التدريب، ومي ممدوح.

