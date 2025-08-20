ضبط المتهمين بسرقة ساعة ومشغولات ذهبية من شقة بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بسرقة ساعة ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بأسلوب "المغافلة" فى منطقة المقطم.



سرقة مشغولات ذهبية بالمقطم



تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهما بسرقة (ساعة – مشغولات ذهبية) من داخل إحدى الشقق السكنية بأسلوب "المغافلة".



وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما (مالك محل مشغولات ذهبية وفضية – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) "تم ضبطه".



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

