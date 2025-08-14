الخميس 14 أغسطس 2025
خارج الحدود

الإمارات تعلق على تصريحات نتنياهو بشأن رؤية إسرائيل الكبرى

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أدانت واستنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، بأشد العبارات لتصريحات الصادرة عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى".

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى

 وأكدت دولة الإمارات على رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر تعديًا سافرًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها، على رفض دولة الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية الشقيقة. 

ودعت إلى ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية، وكذلك وجوب وقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة وبين شعوبها.

