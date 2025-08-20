مستوطنون يقتحمون قرية يبرود شرق رام الله

اقتحم مستوطنون مسلحون يق قرية يبرود شرق رام الله وأطلقوا أبقارهم بين منازل الأهالي.

وشنت طائرات جيش الاحتلال غارات على حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

طائرات الاحتلال تشن غارات على حي الأمل في خان يونس جنوبي غزة

وأوضحت مصادر لم تذكر اسمها، أن هناك قصفا مدفعيا وتحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء شمالي مدينة رفح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي علار وصيدا شمالي طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الأربعاء، بسقوط 31 شهيدا بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

كما أوضحت مصادر في مستشفى العودة، أنه من بين شهداء اليوم 8 من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، عن استشهاد 46 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ أونروا”، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء: إن أكثر من 540 طفلا يقتلون شهريا في غزة، وذلك على مدار الـ5 أشهر الماضية.

الأونروا: أكثر من 540 طفلا يقتلون شهريا في غزة

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة في بيان صادر عنها: إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

