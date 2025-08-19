رئيس الحزب الاشتراكى يكشف أسباب ضعف تمثيل الأحزاب القديمة بانتخابات الشيوخ

ساهمت عوامل عديدة في تراجع الأحزاب السياسية القديمة خلال انتخابات مجلس الشيوخ، إذ حصلت على نسبة مقاعد ضئيلة للغاية مقارنةً بالأحزاب الحديثة التي نجحت في حصد النسبة الأكبر من المقاعد والأصوات في هذا السباق.

وربما لم يكن الأمر مفاجئًا، خاصة مع تراجع دور بعض هذه الأحزاب. فعلى سبيل المثال، يعاني حزب الوفد من صراعات وانقسامات متواصلة، لا يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى، فضلًا عن الأزمة المالية الطاحنة والديون الكبيرة التي تثقل كاهل الحزب وجريدته. فالسقوط لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة تراكمات امتدت على مدار أيام وشهور وسنوات.

أما حزب التجمع اليساري، فقد فقد الكثير من رموزه التاريخية الذين رحلوا، مثل الدكتور رفعت السعيد والكاتب نبيل زكي، الأمر الذي ترك فراغًا كبيرًا في بنيته القيادية.

كما أن العامل المالي لعب دورًا بارزًا في هذه الانتخابات، إلى جانب نظام القائمة المغلقة الذي أثّر على فرص الأحزاب القديمة في المنافسة.

وفى هذا السياق أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، أن الأحزاب القديمة لم تتراجع مكانتها فى الشارع المصري، لكن إذا كنا نقصد نتائج الأحزاب فى انتخابات مجلس الشيوخ فيجب أن نعلم أنه لم تكن هناك انتخابات بشكلها ومفهومها الحقيقى لأن الانتخابات هى مشروع تأسس على التنافس بين الأحزاب والقوى السياسية، وبالتالى عندما يتحول الأمر إلى إتفاق على تقسيم المقاعد فهى لا تعد انتخابات، وأضف إلى ذلك أن تمثيل الأحزاب فى مجلس الشيوخ كان قليلا جدا منذ نشأة المجلس.

مقاعد الشيوخ أصبحت تحكمها العصبيات ورأس المال

وأكد بهاء الدين شعبان فى تصريح لـ"فيتو"، أن مقاعد الشيوخ أصبحت تحكمها العصبيات ورأس المال نتيجة العمل بنظام القوائم المغلقة التى تمنح الحق للقائمة التى تحصل على 51% من الأصوات على كل المقاعد، إلى جانب ذلك أن مصر تم تقسيمها إلى 4 دوائر أى أن كل دائرة حوالى 25 مليون مواطن، وهذا صعب على أى حزب من الأحزاب القديمة أن تتحمل نفقات الدعاية للدائرة.

الأحزاب لم يسمح لها بعرض برامجها الانتخابية

وواصل بهاء الدين شعبان حديثه، قائلا: غياب التكافؤ أيضا لعب دورا فى هذا الأمر، فالأحزاب لم يسمح لها بعرض برامجها الانتخابية عبر وسائل الاعلام، وهذا ما جعل المرشح يدين للحزب الذى أوصله للبرلمان، أضف إلى ذلك أن النظام الانتخابي حدد 100 مقعد للقائمة، و100 مقعد للفردي، و100 مقعد بالتعيين، وهذا النظام يجعل الأحزاب السياسية ذات الأيديولوجية السياسية تمثيلها ضعيف، وأبرز مثال حزبي التجمع والوفد، وهما من أعرق الأحزاب على الساحة السياسية.

وتابع: نحن فى ظرف بالغ الحساسية وبالتالى يتبقى الأمل لعودة الأحزاب القديمة فى تفعيل ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحريات للأحزاب والمواطنين فى التعبيرعن رأيهم.

