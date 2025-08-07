ياسر إدريس يشكر وزير الرياضة في اجتماع التنسيق المشترك

أعرب المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن شكره الكبير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حرص على الحضور وتهنئته بفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية كأول مصري يتقلد هذا المنصب الدولي وذلك خلال الاجتماع الذي جمعهما اليوم بمقر الاتحادات الرياضية للتنسيق المشترك بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية للمرحلة المقبلة وتعزيز حالة الاستقرار والازدهار التي تشهدها الرياضة على كافة الأصعدة والمستويات من أجل مواجهة التحديات الرياضية القادمة.



وثمن المهندس ياسر إدريس من زيارة الوزير الدكتور أشرف صبحي مؤكدًا أنه ليس بجديد عليه الصفات النبيلة وزراعته للحب بين كل أفراد المنظومة الرياضية مما جعل الأسرة الرياضية تعمل بروح الفريق الواحد حتى أصبح جديرًا بأن يكون كبيرًا للعائلة الرياضية والشبابية فعلًا وقولًا.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون والانسجام المتبادل مع وزارة الشباب والرياضة والعمل المتواصل يدًا بيد من أجل إعلاء اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية والشبابية الكبرى وهذا كله بفضل الفكر الهادف والمستنير الذي يدير به د.أشرف صبحي المنظومة الرياضية بالتعاون المستمر مع كل افراد المنظومة الرياضية والأولمبية وهو الأمر الذي يساعد على تهيئة الأجواء الإيجابية والمثالية ويعظم من قيمة العمل الجماعي.

وتابع المهندس ياسر إدريس قائلا: المشهد الرياضي يدعو للفخر إذا نظرنا إلى حجم الميداليات والألقاب التى تتحقق كل يوم فى كل الألعاب ؛ فمنذ أيام نجح ابطال وبطلات الاسكواش في ابهار العالم والاستحواذ على المركز الأول فى منافسات الناشئين والناشئات، وتنس الطاولة تألق وامتعنا فى بطولة افريقيا بنيجيريا، وهو نفس الوضع بالنسبة للجودو الذى يشهد طفرة غير مسبوقة والتايكوندو والجمباز والخماسي الحديث الذين يسيرون على درب الإنجازات؛ واليوم فاز شباب اليد على كوريا الجنوبية بفارق 19 هدف فى بداية مبهرة لافتتاح المونديال؛ وكل هذا بفضل الروح الجميلة التى يحرص على زرعها باستمرار د.اشرف صبحي ونحن جميعا نتطلع لمواصلة المسيرة معًا من أجل الحلم الكبير الذى ينتظرنا فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ووجه المهندس ياسر إدريس التحية الى كل أفراد المنظومة الرائعة والمتكاملة التي تضم رؤساء الاتحادات الأولمبية والرياضية ومؤسسات وأجهزة الدولة الوطنية فى إطار روح الفريق الواحد وهو الأمر الذي تجسد فى النجاح المبهر لحفل افتتاح بطولة العالم لليد الذي خرج في شكل حضاري ومشرف يليق باسم وقيمة الجمهورية الجديدة بحضور وزير الشباب والرياضة ود.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد ورمز اللعبة في العالم والكابتن خالد فتحي رئيس اتحاد اليد المصري.

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