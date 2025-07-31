الأبطال الأولمبيون يحتفلون بتولية ياسر إدريس منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية

أبرزت الصفحة الرسمية للجنة شئون اللاعبين والأبطال الأولمبين برئاسة البطل أحمد الجندي، الإنجاز التاريخي للمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للسباحة ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، بعدما تم انتخابه نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، ليصبح بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الرياضات المائية.

وجاء في البيان الرسمي للجنة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "مكاسب استراتيجية للرياضة المصرية على الساحة العالمية، تتقدم لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة أحمد الجندي بالتهنئة بكل فخر إلى المهندس ياسر إدريس بمناسبة انتخابه نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، تأكيدًا على قوة الحضور المصري في مراكز صنع القرار الرياضي عالميًا".

ويعد انتخاب إدريس لهذا المنصب تتويجًا لمسيرته الإدارية الحافلة وعمله المستمر في دعم وتطوير الرياضات المائية على المستويين المحلي والدولي مما جعله نموذجًا مشرفًا للقيادة الرياضية الناجحة، بما يعكس مكانة مصر في الساحة الرياضية العالمية.

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