وزير الخارجية يؤكد لنظيره اللبناني مواقف مصر الداعمة لبيروت

جرى اتصال هاتفي اليوم، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونواف سلام رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطورات الأوضاع في لبنان وفي المنطقة.

مصر تولي أولوية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان

ونقل الوزير عبد العاطي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس جوزيف عون ولدولة رئيس الوزراء نواف سلام ودعم جهودهما في بسط سلطة الدولة اللبنانية.

كما أكد عبد العاطي على ما توليه مصر من أولوية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق ودعم الحكومة ومؤسسات الدولة اللبنانية، بما يعزز وحدة لبنان وسيادته ويصون أمنه واستقراره.

انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية -اللبنانية

كما تناول الاتصال الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية -اللبنانية على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين، والتى تهدف إلى دفع مسيرة التعاون الثنائي قدما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة ودعم برامج اعادة الإعمار في لبنان، وتعزيز آليات التنسيق بين القاهرة وبيروت في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستمع وزير الخارجية الى تقييم دولة رئيس الوزراء اللبناني للأوضاع الداخلية فى لبنان والجهود الصادقة والجادة التى يضطلع بها الرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية فى دعم الأمن والاستقرار بالبلاد وبسط سلطة الدولة.

ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية واحترام سيادة لبنان

وجدد وزير الخارجية مواقف مصر الثابتة الداعمة للبنان في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، منوها الى الاتصالات التى تجريها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والتى تؤكد علي وقف أي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني، وضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية واحترام سيادة لبنان واجوائه وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، ووجوب انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل دون انتقائية، مشددا على دعم مصر لجهود تمكين المؤسسات اللبنانية الوطنية من أداء دورها في خدمة الشعب اللبناني الشقيق.

وثمن دولة رئيس الوزراء اللبناني مواقف عبد الفتاح السيسي الداعمة للبنان ولسيادته ووحدته الإقليمية والتطلع لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم برامج إعادة الإعمار.

