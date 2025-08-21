الخميس 21 أغسطس 2025
التزامات على الدولة لغير القادرين بقانون زراعة الأعضاء البشرية

أقرّ قانون زراعة الأعضاء البشرية التزام الدولة بدعم المرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف عمليات التبرع، من خلال تكفلها بكافة النفقات، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة الصحية وتمكين المحتاجين من الحصول على العلاج دون أعباء مالية.

 

تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لها لمن يعجز عن السداد

في هذا الصدد، نصّت المادة 11 من القانون على أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفق الضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وطبقًا للقانون، ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من:

- ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة.

- حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون.

- الرسوم التى تحصل طبقًا لهذا القانون.

- التبرعات.
 

 قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد

وتُعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء.

ولا يجوز بأي حال  تخطى الترتيب الذي أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع.

