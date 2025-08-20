الأربعاء 20 أغسطس 2025
زيزو والساعي يطاردان دغموم، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

دغموم
دغموم

ترتيب هدافي الدوري المصري، انفرد الجزائري عبدالرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء.

 

ويطارد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، وعمر الساعي لاعب المصري ولكل منهما هدفين، دغموم عل صدارة جدول هدافي الدوري المصري.

 

ويلتقي اليوم الأربعاء، سيراميكا كليوباترا مع إنبي، ووادي دجلة مع بتروجت، والجونة مع غزل المحلة في اليوم الثاني للجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

وواصل المصري البورسعيدي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط قبل إنطلاق مباريات اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء

1- المصري 7 نقاط 
2- بيراميدز 5 نقاط 
3- الأهلي 4 نقاط 
4- زد 4 نقاط 
5- الزمالك 4 نقاط 
6- مودرن سبورت 4 نقاط 
7- إنبي 4 نقاط 
8- الجيش 4 نقاط 
9- الجونة 3 نقاط 
10- حرس الحدود 3 نقاط 
11- الاتحاد 3 نقاط 
12- بتروجيت نقطتان 
13- سموحة نقطتان 
14- غزل المحلة نقطتان 
15- كهرباء الإسماعيلية نقطتان 
16- البنك الأهلي نقطتان 
17- وادي دجلة نقطة واحدة
18- المقاولون العرب نقطة واحدة
19- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة
20- الإسماعيلي نقطة واحدة
21- فاركو نقطة واحدة

