انخفاض أسعار النفط بعد حديث ترامب عن لقاء مرتقب بين بوتين وزيلينسكي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يفكر فيه المتعاملون في السوق في المحادثات الثلاثية المزمع عقدها بين موسكو وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى إنهاء العقوبات المفروضة على الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.11 في المئة، إلى 66.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر التي ينقضي أجلها غدا الأربعاء، ستة سنتات، أو 0.09 في المئة، إلى 63.36 دولار للبرميل.



وهبطت عقود الخام الأمريكي لشهر أكتوبر، وهي أكثر نشاطا، تسعة سنتات، أو 0.14 في المئة، إلى 62.61 دولار للبرميل.

وسجلت الأسعار ارتفاعا بنحو واحد في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

وفي أعقاب المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومجموعة من الحلفاء الأوروبيين في البيت الأبيض أمس الاثنين، قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وبدأ في الترتيب لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، على أن تعقبه قمة بين الرؤساء الثلاثة.

وقال رئيس قسم استراتيجية السلع الأولية لدى «تي.دي» للأوراق المالية بارت ميليك في مذكرة «التوصل لنتيجة تفضي لتخفيف حدة التوتر وإزالة التهديدات بفرض رسوم جمركية ثانوية أو عقوبات سيؤدي إلى انخفاض النفط نحو هدفنا البالغ في المتوسط 58 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2025 والربع الأول من 2026».

ووصف زيلينسكي محادثاته المباشرة مع ترامب بأنها «جيدة للغاية»، وقال إنهما تحدثا عن حاجة أوكرانيا إلى ضمانات أمنية أمريكية.

وأضاف ميليك «النتيجة التي قد تشهد ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا على روسيا في شكل رسوم جمركية ثانوية أوسع نطاقا على عملاء النفط الروسي (مثل تلك التي تواجهها الهند الآن) ستؤدي بلا شك إلى تحريك الخام إلى المستويات المرتفعة التي شهدناها قبل بضعة أسابيع».

