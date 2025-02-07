هيئة الدواء الأمريكية: الهواتف الذكية تعرض حياة مرضى السكري للخطر

قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إن المرضى الذين يستخدمون أجهزة مرضى السكري التي تعتمد على الهواتف الذكية، يفشلون أحيانًا في تلقي تنبيهات مهمة لصحتهم.

أضرار أجهزة مرضي السكر الحديثة

أوضحت الهيئة أنه غالبًا ما يقوم مستخدمو الأجهزة المتوافقة مع الهواتف الذكية مثل أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGMs) ومضخات الأنسولين وأنظمة جرعات الأنسولين الآلية بتكوين إعداداتهم بحيث يتلقون تحديثات في الوقت المناسب.

وتعمل أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGMs)، بسلاسة مع تطبيقات الهواتف الذكية، مما يسمح للمستخدمين بتتبع مستويات الجلوكوز في الوقت الفعلي، وضبط التنبيهات، وتحليل الاتجاهات.

وتتيح هذه الأجهزة مشاركة البيانات مع مقدمي الرعاية الصحية، مما يحسن قرارات العلاج.

وأكدت هيئة الدواء الأمريكية أن التقدم في التكنولوجيا، والرؤى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات المحمولة سهلة الاستخدام تجعل التعامل مرض السكري أكثر سهولة، كما يساهم التركيز المتزايد على حلول الصحة الرقمية والطلب على المراقبة عن بعد في اعتمادها على نطاق واسع.

وقالت: “تلقت إدارة الغذاء والدواء تقارير عن الأجهزة الطبية حيث أفاد المستخدمون بعدم تسليم هذه التنبيهات أو عدم سماعها”.

تفويت هذه التنبيهات يساعد في حدوث أضرار جسيمة

وفي بعض الحالات، قد يساهم تفويت هذه التنبيهات في حدوث أضرار جسيمة، بما في ذلك انخفاض وانخفاض نسبة السكر في الدم، والحماض الكيتوني السكري، أي عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الأنسولين لاستخدام سكر الدم للحصول على الطاقة ما يسبب الوفاة، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.



واكدت انه يمكن للأجهزة الطبية الحديثة، مثل أجهزة مرض السكري التي تتصل بالهاتف الذكي، أن توفر للمستخدمين الراحة والمرونة لتكوين تنبيهات مخصصة لهم.

ومع ذلك، يجب على المستخدمين البقاء على دراية بإعدادات التنبيه ومراقبة هذه الأجهزة للتأكد من استمرارها في تلقي التنبيهات الحرجة كما هو متوقع.

وأضافت: "حتى إذا تم تكوينها بشكل صحيح، يمكن لبعض التغييرات في الأجهزة أو البرامج أن تقاطع التشغيل المتوقع لهذه الأجهزة الحرجة، مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض إذا لم يتم اكتشافها".

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