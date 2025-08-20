تحدث بصوتك لغة أخرى، إطلاق الدبلجة الصوتية في فيسبوك وإنستجرام

أعلنت شركة "ميتا"، الثلاثاء، إطلاق ميزة الدبلجة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتكون متاحة عالميًّا في منصتي و"فيسبوك وانستجرام"، وفق بيان رسمي للشركة.

وتتيح الميزة الجديدة، لناشري مقاطع الفيديو القصيرة Reels تحويل أصواتهم إلى لغة أخرى مع إمكانية مزامنة حركة الشفاه، وهي الميزة التي استعرضها مارك زوكربيرج لأول مرة خلال مؤتمر Meta Connect 2024 في العام الماضي.

وتتوفر الخدمة حاليًا لترجمة الصوت من الإنجليزية إلى الإسبانية والعكس فقط، فيما ستضيف الشركة لغات أخرى تدريجيًا. وفي المرحلة الأولى، ستقتصر الميزة على صانعي المحتوى في فيسبوك ممن لديهم أكثر من ألف متابع، في حين ستكون متاحة لأي حساب عام في إنستجرام.

يقوم عمل الأداة على تدريب النموذج الذكي على صوت المستخدم الأصلي، ثم توليد مسار صوتي مترجم يحاكي نبرته، مع خيار إضافة تقنية مزامنة الشفاه لمطابقة حركة الفم مع الترجمة.

وتتيح المنصة معاينة النتيجة قبل النشر، ويظهر للمشاهدين إشعار بأن الصوت مترجم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وأشارت ميتا إلى أن الميزة تعمل بنحو أفضل مع مقاطع الفيديو التي يظهر فيها المتحدث أمام الكاميرا، ناصحةً بتجنب تغطية الفم أو إضافة موسيقى خلفية عالية، كما تدعم الميزة حتى شخصين في المقطع، شرط عدم تداخل أصواتهما.

كان "يوتيوب" أطلق ميزة مشابهة العام الماضي، في حين أضافت "آبل" أدوات ترجمة فورية إلى تطبيقات الرسائل والهاتف و"فيس تايم" في نظام iOS 26.

