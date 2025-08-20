بوساطة أمريكية، مباحثات سورية إسرائيلية في باريس

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني، التقى أمس الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، وفدًا إسرائيليًّا.



وكشفت الوكالة أن الوزير السوري ناقش عددًا من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري مع الوفد الإسرائيلي.

وأوضحت الوكالة أن "النقاشات تركزت حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974".



وبحسب وكالة "سانا"، تجري هذه النقاشات بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

ولفتت الوكالة إلى أن الشيباني التقى في عمَّان في الـ 12 من الشهر الجاري نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم استقرار سوريا وسيادتها وأمنها الإقليمي، والاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية- أردنية- أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة.

