الاختلاف في الرأي أفسد للود قضية، أحمد شبلول يكشف سر أزمة الشاعر أحمد سويلم ورئيس اتحاد الكتاب

علق الكاتب الكبير أحمد فضل شبلول وعضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، على الأزمة بين الشاعر الكبير أحمد سويلم والدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة، بتحويل الأول للتحقيق، سببها الاختلاف في وجهات النظر بسبب سوء الفهم لبعض المفاهيم.

وفي تصريحات خاصة لـ فيتو، أوضح الكاتب أحمد فضل شبلول، أن مقال الشاعر أحمد سويلم لم يكن الهدف منه هو استعداء وزير الثقافة على اتحاد الكتاب وإنما كان يرى من وجهة نظره وجود بعض المشاكل وقعت فيها النقابة ويطالب بوضع حلول لها، ولكن رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر رأي من وجهة نظره غير ذلك، مشيرًا إلى أن التفسير والتأويل يختلف من شخص لآخر.

إنجازات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ليست وهمية

وقال شبلول إنه تم تحويل الشاعر أحمد سويلم للتحقيق بالفعل، مؤكدًا أن لفظ التحقيق معناه جلسة نقاش، ولكن استخدام المصطلحات غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لم يحضر الجلسة التي حول فيها سويلم للتحقيق بسبب ظروف صحية.

ومن ناحية أخرى، أكد الكاتب والروائي أحمد فضل شبلول، أن وصف " إنجازات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالوهمية" هذا غير صحيح، مضيفًا أن مجلس الإدارة حقق بعض الإنجازات مثل رفع القيمة المالية للمعاش المتدني من 80 جنيهًا إلى أكثر من 400 جنيه، بالإضافة إلى تطوير المشروع الطبي ليغطى معظم محافظات مصر، أيضا تأسيس مشروع للنشر وإقامة الرحلات والندوات الفكرية وغير ذلك.

وأضاف أن الاتحاد ليس فاشلًا أو سيئًا فهناك جوانب إيجابية، متابعًا: "عندما كنت مقرر لجنة الجوائز، الكل أشاد بنزاهة الجوائز ووصولها لمستحقيها لا كان في مجاملات أو تدليس، أيضا لجنة العلاقات العربية كانت تستضيف كتابًا عربًا سواء عايشين في مصر أو من خارجها، وكنت أقمت ندوة شارك فيها كتاب سعوديين قدموا من الخارج بدون أن يكلف الاتحاد مليم واحد".

موعد انتخابات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

وأوضح أن المشكلة في أن البعض ليس راضيًا بصفة شخصية عن رئيس الاتحاد، ويتهم المجلس ككل، والشاعر أحمد سويلم كان عضو مجلس إدارة معنا وقدم استقالته بسبب سوء التفاهم بينه وبين الدكتور علاء عبد الهادي.

أما فيما يخص أزمة تأجيل الانتخابات، قال شبلول إن أزمة كورونا التي مرت علينا كانت السبب الرئيسي في التأجيل بسبب منع التجمعات، وانتخابات الاتحاد سوف تجرى في مارس 2026 على الـ30 مقعد بالكامل، وليس على 15 مقعدًا فقط بإسقاط نصفي، بعد سنتين يجرى الإسقاط النصفي ونعود للقواعد واللوائح من جديد.

سر أزمة الشاعر أحمد سويلم وعلاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب

ورأى الكاتب الكبير أحمد فضل شبلول، أن الاختلاف في وجهات النظر هو سبب الأزمة، فالشاعر أحمد سويلم والدكتور علاء عبد الهادي من كبار المثقفين والأدباء وكان ليس من المفروض أن يحدث ذلك، مشيرًا إلى أن سبب الفجوة بين بعض الناس وجود مجموعة غير راضية عن أداء الاتحاد، وفي نفس الوقت وجود جبهة أخرى ترى أن الاتحاد حقق انجاز خلال الفترة الماضية، وتحويل اسمه من اتحاد الكتاب إلى النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لاكتساب الصفة النقابية، وهذا كان في قانون الاتحاد 1975، المادة رقم (1): تنشأ نقابة ذات طبيعة خاصة (تسمى اتحاد كتاب) وفق أعضائها فليست مرتبطة بمهنة وإنما بالكتابة نفسها، فنجيب محفوظ كان موظف وكاتب كبير، إحسان عبد القدوس كان صحفي وروائي.

