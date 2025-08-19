اليمن يكرم مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية

أقامت المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، اليوم، تكريما للسفير د. محمد مصطفى عرفي، مساعد وزير الخارجية، والمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية؛ وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله؛

تقديرًا للأدوار التي تضطلع بها وزارة الخارجية المصرية في خدمة المصالح والقضايا العربية

وجاءت هذه المبادرة من الجانب اليمني إعزازا لجهود مصر، وتقديرًا للأدوار التي تضطلع بها وزارة الخارجية المصرية في خدمة المصالح والقضايا العربية، وتثمينا لمجهودات وإنجازات الدبلوماسية المصرية في الأطر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وفي مقدمتها أطر العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية.

تعزيز العمل العربي المشترك

ومن جهته استهل السفير الدكتور علي صالح موسى -القائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية حديثه بالترحيب بالسفير محمد مصطفى عرفي ـ مساعد وزير الخارجية المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية، مثمنا حضوره اليوم بمقر المندوبية اليمنية مع قرب انتهاء فترة عمله، ومعربا له عن صدق مشاعره وعظيم امتنانه لما قدمه خلال مسيرة عمله كمندوب دائم لمصر واسهاماته في تعزيز العمل العربي المشترك.

القضية المركزية للعرب جميعا

وفي هذا الإطار الإطار قال السفير على صالح موسى خلال كلمة بمناسبة التكريم:" إن السفير محمد مصطفى عرفي دبلوماسي مخضرم، وكان للجميع زميل محب، وجعل من تبادل الحوارات والأفكار وسيلة لتحقيق التوافق مدافع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها فلسطين، القضية المركزية للعرب جميعا، وإيمانه العميق بأن العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي، ومصدر لقوة الأمة ورفع مكانتها وعزتها وهو كذلك مثقف وأديب وروائي له عدة روايات ومحاضر مقتدر"، مؤكدا أن نادرا أن تجتمع تلك القدرات في شخص واحد.

وحول العلاقات اليمنية المصرية، أكد صالح أنها كانت دائمًا جزء مهم في إطار التعاون العربي والعمل العربي المشترك في القضايا المصيرية، مثل الصراع العربي الإسرائيلي وأمن البحر الأحمر. ومكافحة الإرهاب، مشيدا بالعلاقات بين مصر واليمن، حيث يرتبطان بعلاقات تاريخية ومصيرية، في ضوء وجود مصالح مشتركة.

تسوية شاملة تنهي الأزمة الإنسانية التي طالت اليمن

وأشار لما ورد في كلمة الرئيس د. رشاد العليمي – رئيس مجلس القيادة الرئاسي في قمة بغداد الدورة 34 بتاريخ 17 مايو 2025،واصفا العلاقة مع مصر بقوله " كما لايفوتني التعبير عن امتنان شعبنا اليمني للأشقاء في جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التسهيلات الأخيرة الممنوحة لأبناء شعبنا اليمني الفارين من بطش الميليشيات الحوثية والباحثين عن العلاج، في هذا البلد العربي الشقيق.

كما أشار لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في نفس القمة بقوله " وفي اليمن فقد طال أمد الصراع، وحان الوقت لاستعادة هذا البلد العريق توازنه واستقراره عبر تسوية شاملة تنهي الأزمة الإنسانية التي طالته سنوات وتحفظ وحدة اليمن ومؤسساته الشرعية.. وأشير هنا إلى ضرورة عودة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وتهيئة الأجواء للاستقرار، والبحث عن الحلول التي تعود بالنفع على شعوبنا".

وأكد على أن رغم ويلات الحرب والجروح العميقة، ستظل الجمهورية اليمنية، وشعبها العريق على عهدها والتزامها المطلق بالثوابت العربية، كما سيظل اليمن كما كان على مر التاريخ، عمقًا أصيلا، وسندًا مخلصًا لقضايا أمته، وشريكًا فاعلًا في صون الأمن القومي العربي والدفاع عن مصالحه العليا".

وأختتم حديثه بالتعبير عن امتنانه لكل ما تم تقديمه من تسهيلات ودعم للمندوبية اليمنية في القاهرة، مثمنا دور وجهود وزارة الخارجية المصرية تحت قيادة الوزير د. بدر عبدالعاطي دعما لليمن وشعبه، مساندة له خلال أزمته.

ومن جانبه، استهل السفير د. محمد مصطفى عرفي، حديثه بمقولة نسبت إلى الرسول محمد "ص" وهي:" أهل اليمن هم الأرق أفئدة "، موضحا أن معرفة أي الإنسان تتم من خلال موقفين لا ثالث لهما، الموقف الأول هو عندما يقع الخلاف، حيث كيفية إدارة هذا الخلاف، أما الموقف الثاني فهو كما نشهد في هذه اللحظة حيث المبادرة عندما تنقطع الصلة والدوافع.

وفي هذا الإطار ثمن السفير د. محمد مصطفى عرفي المبادرة التي قام بها السفير علي صالح لتكريمه اليوم، متوجها بالشكر له ولليمن وشعبه على هذه المبادرة الكريمة.

سياسة مصر الدائمة في التعامل مع الوضع في اليمن

و في السياق ذاته قال السفير د.محمد مصطفى عرفي،إن ما يحدث في اليمن يحزننا جميعا، حيث نتطلع أن يتجاوز اليمن عثرته في أقرب وقت وأن تستمر الشرعية اليمنية وأن تستمر الدولة في الحفاظ على مؤسساتها.

وبالإشارة لسياسة مصر الدائمة في التعامل مع الوضع في اليمن، أكد عرفي، على موقف مصر الثابت والمؤيد والداعم للحكومة الشرعية، فضلا عن رفضها التام لكافة التدخلات الخارجية في الشأن اليمني.

وفي الختام أشار مساعد وزير الخارجية السفير د.محمد مصطفى عرفي لفترة عمله وتعاونه مع السفير على صالح، قائلا:" لقد أدركنا معا على مدار أعوام وبالتعاون مع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية كيف يمكن صياغة مواقف مشتركة، وكيف يقوم كل منا بدوره كما ينبغي كل هذا وحده من أجل تحقيق المصلحة العامة لشعوب المنطقة العربية".

