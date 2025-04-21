الإثنين 21 أبريل 2025
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أخبار مصر

النقل تناشد المواطنين بتوخي الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية

مزلقان
مزلقان

 ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية، والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور.

 وناشدت وزارة النقل الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات. 

ويأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

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