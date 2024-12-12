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أخبار مصر

مدبولي: لا انقطاعات في الكهرباء خلال الصيف المقبل

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل جاهدة لضمان استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وعدم وجود انقطاعات في الكهرباء خلال فصل الصيف القادم، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يعد من أولويات المرحلة الحالية. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة جهود تأمين احتياجات قطاع الكهرباء بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة الموقف الراهن لإمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة. 

وتم التأكيد على استمرار التنسيق مع الشركات العالمية لتسريع جهود إنتاج الغاز من مناطق الامتياز، بما يضمن استمرارية الإمدادات للسوق المحلية.

كما أشار الحمصاني إلى توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة "نيوفورترس" الأمريكية لاستئجار وحدة عائمة للتغييز، تُستخدم لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية، ليتم ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

الالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث سيتم تشغيل عدد من المشروعات الجديدة قبل حلول الصيف، بما في ذلك محطة طاقة شمسية جديدة في أسوان من المقرر افتتاحها الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، والذي يمثل أحد المشاريع الكبرى التي تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، لما له من أهمية استراتيجية في تعزيز تبادل الطاقة بين البلدين.

واختتم مدبولي الاجتماع بالتشديد على أهمية تكثيف الجهود لضمان توافر إمدادات الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين والمشروعات القومية خلال موسم الصيف، في إطار رؤية شاملة لاستدامة واستقرار قطاع الكهرباء.

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