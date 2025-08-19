غرق الأراضي والمنازل في أبيس بمياه الصرف بسبب تعطل محطة الألمان (صور)

تسبب عطل في محطة الألمان للصرف الزراعي بمنطقة أبيس شرق الإسكندرية، خلال الساعات الماضية، في غرق الأراضي الزراعية والشوارع الرئيسية، وتعطيل حياة السكان لفترة تجاوزت اليوم الكامل.

وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وتسبب في خسائر فادحة للمزارعين نتيجة تضرر المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تسرب المياه إلى داخل المنازل، ما أثار استياء المواطنين ودفعهم للمطالبة بحلول عاجلة.

وأوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الأزمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن محطة مصرف القلعة 1-2 التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ما أدى إلى خروج المحطة من الخدمة وارتفاع منسوب المياه في المصارف الرئيسية مثل زهرة، داير المطار، والأملاك، ليصل في النهاية إلى غمر أراضي وشوارع أبيس.

وفي إطار التعامل مع الأزمة، توجه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برفقة محافظ المدينة الفريق أحمد خالد، إلى موقع الأزمة لمتابعة سير العمل وحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.

وتم على الفور الدفع بعدد 2 بدالة ضخ قطر 8 بوصات للمساعدة في تثبيت منسوب المياه بمحطة القلعة، بالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد بشركة الصرف الصحي لاستقبال أي شكاوى من المواطنين.

وأكد نافع أن التنسيق مستمر مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتقليل الضغوط على شبكة المياه، وذلك كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من إصلاح كابل الكهرباء الذي تسبب في العطل وتم رفع درجات الاستعداد بالشركة ونشر السيارات والبدالات على مستوى أحياء شرق الإسكندرية ( وسط وشرق ومنتزه اول ومنتزه ثاني).

التواجد بموقع محطة الالمان ودعم المحطة بعدد ٤ بدالات ٨ بوصة و٢ من شركة المياة و٢ من شركة الصرف الصحي واستمروا في العمل حتى حل المشكلة وبعد حل المشكلة.

