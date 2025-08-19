الثلاثاء 19 أغسطس 2025
محافظات

جولة تفقدية لمدير أوقاف الإسكندرية لمتابعة الأداء

الإسكندرية، فيتو

أجرى الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح مدير مديرية أوقاف الإسكندرية جولة تفقدية على مختلف أقسام المديرية، اطمأن خلالها على انتظام العمل داخل الإدارات، ومتابعة الأداء الوظيفي، والوقوف على ما يتم إنجازه من مهام ومسؤوليات لخدمة الدعوة والمساجد.

 

وخلال الجولة شدد  على أهمية الانضباط والدقة في العمل، والالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع بذل أقصى جهد لتحقيق رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.


وفي تصريح له، أكد الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح أن: “خدمة بيوت الله شرف عظيم ومسؤولية كبرى، ولا بد أن نكون جميعًا على قدر هذه الأمانة”.


أبواب المديرية مفتوحة دومًا لكل من يقصدها، وواجبنا أن نيسر السبل أمام المواطنين ونؤدي أعمالنا بإخلاص وإتقان.

