جولة تفقدية لمدير أوقاف الإسكندرية لمتابعة الأداء

أجرى الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح مدير مديرية أوقاف الإسكندرية جولة تفقدية على مختلف أقسام المديرية، اطمأن خلالها على انتظام العمل داخل الإدارات، ومتابعة الأداء الوظيفي، والوقوف على ما يتم إنجازه من مهام ومسؤوليات لخدمة الدعوة والمساجد.



وخلال الجولة شدد على أهمية الانضباط والدقة في العمل، والالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع بذل أقصى جهد لتحقيق رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.



وفي تصريح له، أكد الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح أن: “خدمة بيوت الله شرف عظيم ومسؤولية كبرى، ولا بد أن نكون جميعًا على قدر هذه الأمانة”.



أبواب المديرية مفتوحة دومًا لكل من يقصدها، وواجبنا أن نيسر السبل أمام المواطنين ونؤدي أعمالنا بإخلاص وإتقان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.