فاو: انخفاض أسعار الحبوب والألبان والسكر والأرز والزيوت عالميا

أسعار الأرز العالمي،
أسعار الأرز العالمي، فيتو

شهدت أسعار السلع العالمية تراجعا ملحوظا  خلال الشهر الجارى ومن بين هذه السلع الأرز والزيوت.

 

تراجع أسعار الحبوب واللبان والسكر

 

وكشفت منظمة الغذاء العالمى« الفاو» عن تراجع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات، كما هبطت أسعار منتجات الألبان بشكل طفيف لأول مرة منذ أبريل 2024، إذ عوّض انخفاض أسعار الزبد ومساحيق اللبن (الحليب) زيادة أخرى في أسعار الجبن.

كما هبط  مؤشر أسعار السكر  وسط توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند، رغم مؤشرات على انتعاش الطلب العالمي على واردات السكر.

 

انخفاض أسعار الأرز ورفع الهند القيود على التصدير

انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%، محققة أدنى مستوى لها منذ عام 2017؛ بسبب موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق، وإنهاء الهند لحظر تصدير الأرز.

وبلغ سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، 375.5 دولارًا للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض قدره 26% عن أواخر العام الماضي.

وجاء الانخفاض بعد أن بدأت الهند -أكبر مصدر في العالم- في رفع القيود المفروضة على شحنات صادرات الأرز في شهر سبتمبر الماضي.

