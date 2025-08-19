قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء إن نتنياهو يكذب ويضع شروطا غير قابلة للتنفيذ لإفشال صفقة وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.



عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يكذب ويضع شروطا غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة

وأضافت عائلات الأسرى: لن نسمح لنتنياهو بإفشال الصفقة والتفويض الذي يملكه هو صفقة شاملة تعيد كل الأسرى، وهذه المرة لن نسمح لك يا نتنياهو أن تفشل الصفقة.

وتابعت أن على نتنياهو إنهاء الحرب كي لا يموت أبناؤنا في فخاخ الموت، سنخرج إلى الشارع مجددا للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شامل.

و أفاد موقع العربية في نبأ عاجل له اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالب بالإفراج عن كل الأسرى لدى حماس دفعة واحدة.

وأوضح موقع العربية، أن نتنياهو يقول "لا" للمقترح الأخير بشأن غزة الذي وافقت عليه حماس.

وكشفت مصادر مصرية لقناة الحدث أن إسرائيل ستقدم ردها الرسمي بشأن الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية الأسبوع الجاري، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد مخرج للأزمة.

مبادرة الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة

المقترح الذي صاغته مصر وقطر بدعم أمريكي يتضمن عدة بنود، من بينها وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، إعادة تموضع للقوات الإسرائيلية، إدخال المساعدات الإنسانية بشكل أوسع، وتبادل جزئي للأسرى.

